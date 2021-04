GKM Grudziądz - Betard Wrocław. Będzie pierwsze zwycięstwo gospodarzy?

Adam Wójcik skończyłby dziś 51 lat. Urodził się za wcześnie, odszedł zbyt szybko. Wspominamy "Oławę" (SYLWETKA ADAMA WÓJCIKA)

Czego by o Adamie Wójciku nie napisać, i tak wydaje się, że to zbyt mało. To postać legendarna, idol wrocławskich kibiców, świetny koszykarz, ale przede wszystkim znakomity człowiek i wzór do naśladowania. Po prostu król Adam Wójcik. Dziś (20.04.2021) obchodziłby 51. urodziny. Odszedł od nas w sierpniu 2017 roku.