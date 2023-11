Jabłecznik z antonówek - przepis i składniki. Oto przepis na prosty i szybki podwieczorek

Nie wiemy, czy jest osoba, która nigdy nie próbowała lub tym bardziej nawet nie słyszała o antonówce. Drzewo to już od dobrych kilkudziesięciu lat niemal nierozerwalnie połączyło się z krajobrazem nie tylko polskich wsi, ale także i miejskich działek. Swoją ogromną odpornością, dorodnymi i smacznymi owocami oraz niewielkimi wymaganiami antonówka wkupiła się w serca milionów Polaków.Nic więc dziwnego, że od kilku lat ta stara odmiana jabłoni domowej cieszy się w naszym kraju coraz większą popularnością. Chociaż owocuje mniej więcej co dwa lata, to już teraz możesz zobaczyć, jak przygotować jabłecznik z jej owoców. Dokładne kroki już na kolejnych zdjęciach.

utroja0/Pixabay