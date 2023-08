Przepis na szarlotkę - szybki przepis na popularne ciasto. Mamy też listę składników (iwo)

Szarlotka to najprostsze i ulubione ciasto w wielu domach. Nie trzeba się zbytnio trudzić. Wiele jest prostych przepisów.

Szarlotka to jedno z najpopularniejszych ciast w Polsce. Często gości na naszych stołach, bo jest łatwe w przygotowaniu. Szarlotka jest wyjątkowa, gdy dobierzemy do ciasta odpowiednie jabłka. To klucz do sukcesu.