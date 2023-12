Kawa z kurkumą - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kurkumą [17.12.2023]

Kawa to bardzo popularny napój. Wiele osób właśnie od wypicia kawy zaczyna swój dzień. Mocne espresso, aromatyczne americano czy mleczne cappuccino - kawowy napój pobudza i dodaje energii. Kawę można przyrządzić na wiele sposobów. Jedni wolą kawę po turecku, inni z ekspresu. Jeden ze sposobów na przyrządzenie tego smacznego napoju to kawa z dodatkiem kurkumy. Co się dzieje z organizmem, gdy wypijemy kawę z kurkumą? Zobacz, jakie zalety i właściwości zdrowotne dla organizmu ma kawa z kurkumą.

Jak powstaje kawa?

Kawa powstaje z pestek czerwonych owoców wiecznie zielonych krzewów kawowców (Coffea). Kawowce uprawia się w strefie międzyzwrotnikowej, głównie w Afryce i Ameryce Południowej. Pestki kawowca nabierają brązowej barwy w procesie suszenia i prażenia. Ziarna kawowca opala się i sprzedaje w całości - mamy wówczas kawę ziarnistą, lub dodatkowo mieli - tak powstaje kawa mielona. Z tak przygotowanych ziaren kawowca zaparza się napój - kawę. Kawa to popularny napój, znany i lubiany na całym świecie. Kawiarnie i palarnie kawy z pewnością nie narzekają na brak klientów.

Każdego dnia na całym świecie ludzie wypijają ponad trzy miliardy filiżanek kawy. Największe spożycie (na jednego mieszkańca) odnotowuje się w Skandynawii - około 10 kg kawy rocznie. W Polsce to ok. 2-3 kg.

Tak kawa działa na organizm, gdy ją spożywamy

Można czasem spotkać się z tezą, że kawa jest szkodliwa. Nic bardziej mylnego. Kawa ma wiele prozdrowotnych właściwości, zostało to dokładnie zbadane i udowodnione naukowo. Oprócz tego kawa jest też szeroko stosowana w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Kawa jest popularnym składnikiem peelingów do ciała i do skóry głowy - złuszcza stary naskórek, pobudza komórki do odnowy, pobudza mieszki włosowe do działania.

Kawa wykazuje właściwości: przeciwstarzeniowe,

przeciwnowotworowe,

poprawia pamięć i koncentrację,

długofalowo zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby Parkinsona i Alzheimera. Najbardziej znany i ceniony składnik kawy to kofeina.

Kurkuma - jakie ma właściwości?

Kurkuma to ostryż długi (Curcuma longa L.), bylina z rodziny imbirowatych. Inne nazwy to: ostryż Zohary, kurkuma długa, ostryż indyjski, szafran indyjski. Zmielona, wysuszona bulwa ostryżu nosi nazwę kurkuma i jest używana jako aromatyczna przyprawa do potraw.

Kurkuma, podobnie jak kawa, ma wiele prozdrowotnych właściwości. Kurkuma zawiera mnóstwo cennych składników: witaminy z rodziny B: B1, B2, B3, B6, B9, witaminę E oraz K, związki mineralne, takie jak wapń, mangan, potas, żelazo, magnez, fosfor, sód, miedź oraz cynk. Kurkuma wykazuje silne właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i antyoksydacyjne. Według badań naukowców z USA i Uniwersytetu w Kopenhadze kurkuma pozwala na zahamowanie namnażania się wirusów, a także zapobiega powstawaniu i rozwojowi schorzeń bakteryjnych i grzybiczych.

Jak stosować kurkumę do kawy?

Ponieważ kurkuma trudno się wchłania, warto stosować sposoby, które wzmocnią jej działanie i poprawią wchłanianie. Oto dwa sprawdzone, proste sposoby.

Dodaj mleko do kawy. Mleko zawiera tłuszcze, które rozpuszczą kurkumę.

Mleko zawiera tłuszcze, które rozpuszczą kurkumę. Dodaj pieprz do kawy. Inny sposób na aktywizację kurkumy to dodanie do kawy pieprzu. Jak wykazują badania, piperyna zawarta w pieprzu znacznie poprawia wchłanianie kurkumin.

Takie są skutki picia kawy z kurkumą

Zarówno kawa, jak i kurkuma wykazują właściwości prozdrowotne. Co zatem powstanie, gdy połączymy kawę i kurkumę? Wspaniały napój! Zobacz teraz w naszej galerii, jakie są skutki picia kawy z kurkumą!