Krzywe marchewki i jabłka. Od 9 stycznia Lidl sprzedaje tanio brzydkie owoce i warzywa. Znamy ceny

Od tego czasu w asortymencie pojawiały się również inne niedoskonałe warzywa. Teraz, oprócz buraków, marchewek i selerów, do sprzedaży pierwszy raz trafiły ponadto „rozkalibrowane”, czyli zbyt duże jabłka i żółte pomidory z wadami skórki. W ten sposób sieć handlowa wspiera nie tylko rolników i sadowników, których zbiory nie mieściłyby się w surowych normach dotyczących wyglądu oraz wielkości sprzedawanych warzyw, ale również oferuje swoim klientom asortyment w niskiej cenie – co jest szczególnie ważne, biorąc pod uwagę obecną inflację.

- Ponad 1000 ha naszych sadów zapewnia klientom sieci Lidl Polska nieustanny dostęp do pysznych jabłek już od wielu lat. Każde z nich zawsze spełnia kryteria i normy handlowe dopuszczające je do sprzedaży. Dostępne w aktualnej ofercie jabłka z naszych sadów są większe od standardowych, czym odbiegają od wyznaczonych standardów. Są jednak tak samo bogate w smak oraz wartości odżywcze, dlaczego cieszymy się, że trafią do konsumentów w całej Polsce – mówi Hubert Woźniak, prezes Organizacji Producentów Owoców Rajpol.