Ks. Krzysztof Dębiec z parafii w Grudziądzu: - Kościół musi wychodzić z murów świątyni i szukać człowieka Grażyna Rakowicz

- Myśl, że Kościół w Polsce chyli się ku upadkowi, wydaje mi się przekłamaniem. Myślę, że jest wręcz odwrotnie - Kościół, dzięki swoim wiernym, ich postawom, umacnia się. Jednocześnie stara się odpowiedzieć na bolączki każdego współczesnego człowieka - mówi ksiądz kanonik Krzysztof Dębiec, proboszcz Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Grudziądzu. Marzena Bugala-Astaszow/ zdj. ilustracyjne Zobacz galerię (2 zdjęcia)

- Według mnie w liczeniu parafian chodzi o to, aby zweryfikować i zoptymalizować metody duszpasterskie. Zdaję sobie sprawę z tego - podobnie jak inni księża - że w dzisiejszych czasach nie wystarczy tylko czekać na wiernych w kościele. A tak wcześniej Kościół działał, w myśl zasady „Kościół jest domem człowieka”. Do czasu, gdy Papież św. Jan Paweł II wskazał w swojej pierwszej Encyklice, że to „Człowiek jest drogą Kościoła”. To był przewrót kopernikański w rozumieniu, czym jest duszpasterstwo. I teraz to Kościół musi wychodzić z murów świątyni i szukać tego człowieka, który zaginął - mówi ksiądz kanonik Krzysztof Dębiec, proboszcz Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Grudziądzu.