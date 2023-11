Kwaśne odbijanie, czyli nadkwasota. Jak zwalczyć tę nieprzyjemną dolegliwość często myloną ze zgagą?

Jednak czym tak naprawdę jest kwaśne odbijanie? Przede wszystkim jest to podstawowy objaw nadkwasoty, będącej efektem zwiększenia produkcji kwasu solnego przez komórki znajdujące się w żołądku. Z tego też powodu, często mylona jest z popularnie występującą zgagą.

Kwaśne odbijanie - jak sobie z nim poradzić?

Nim jednak dowiecie się, jakie są sposoby zwalczania kwaśnego odbijania, a co za tym idzie nadkwasoty, warto byście dowiedzieli się, co ją dokładnie powoduje. Oczywiście kluczowa jest napisana we wstępie nadprodukcja kwasu solnego, jednak z jakiego powodu ona występuje? Przede wszystkim kluczowa jest nieprawidłowa dieta.

Opiera się ona zazwyczaj na znacznej liczbie węglowodanów połączonych z białkiem i tłuszczami. Jednak również sposób, w jaki łączymy niektóre potrawy, również może powodować nadkwasotę. Jednak także sposób naszego jedzenia może mieć znaczenie. Odradza się jeść posiłki w stresie, ponieważ wówczas również w organizmie wytwarza się zwiększona ilość soków trawiennych.