Ławnicy chcą wrócić na sale rozpraw. Sędziowie społeczni są marginalizowani - mówią

- Niektórzy posłowie głosowali za przyjęciem zmian niekorzystnych dla nas, ale i dla całego wymiaru sprawiedliwości automatycznie, bez głębszej refleksji. A my jesteśmy rugowani z systemu wymiaru sprawiedliwości - mówi Benedykt Partyka, przewodniczący Rady Ławniczej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

- W ciągu najbliższych dwóch tygodni zbierze się Rada Ławnicza, mamy nadzieję, że do tego czasu otrzymamy pozytywną opinię Rady Miasta Bydgoszczy w kontekście zmian, których domagamy się w feralnych, dopiero co przyjętych nowelizacjach.

Ławnicy zwracają się do bydgoskich radnych, bo to właśnie oni (między innymi) wydawali opinie dotyczące składu ławniczego choćby dla SO w Bydgoszczy. - Następnie te pozytywnie zaopiniowane kandydatury były kierowane już do sądu, który powoływał ławników - dodaje Partyka.