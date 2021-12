Marek Nowak, były dyrektor lecznicy w Grudziądzu: - W szpitalu szykuje się gigantyczna afera

Były szef "Biegańskiego" tłumaczy, że odkąd nastała pandemia, NFZ aby odciążyć szpitale od biurokracji zdecydował że będzie płacił ryczałtem za zakontraktowane świadczenia. - Szpitale miały rozliczyć się do końca 2021 roku, ale proszono o prolongatę rozliczeń do 2023 roku - wprowadza w temat Marek Nowak.

- Wiem, że w naszym szpitalu jest fatalnie prowadzona księgowość. Księgowane są przychody, ale nie wystarcza świadczeń aby zaksięgować prawidłowo koszty. No chyba, że... podniesie się pensje dyrektorów z pół miliona rocznie do miliona. Wtedy powstaną koszty które pokryją ryczałt z NFZ-u - swoimi przekonaniami dzieli się Marek Nowak. I przestrzega:- Jeśli nie wejdzie niezależna kontrola, która stwierdzi ile na dzień dzisiejszy wykonano świadczeń a ile pieniędzy szpital dostał z NFZ-u...to będzie katastrofa. Ile wzięto kasy, a to nie jest mało bo kilkanaście milionów miesięcznie... Aby wykonać zakontraktowane świadczenia szpital musi być otwarty, a jest niestety zamknięty. Nie ma kto udzielać świadczeń, dyżurować to jak można wypełnić ryczałt? Nie ma kim. Odszedł personel. W szpitalu panuje bałagan. Zamykane są oddziały.