Mathews zmienił buty i poszło. Anwil ograł Śląsk we Wrocławiu!

Śląsk Wrocław - Anwil Włocławek 74:80

Kwarty: 20:13, 24:16, 12:18, 18:33

ŚLĄSK: Justice 17 (3), Kanter 15 (3), Kolenda 12 (3), Langevine 12, 11 zb., Jovanović 6 oraz Dziewa 9, Leńczuk 3 (1), Gordon 0, Gabiński 0.

ANWIL: Petrasek 17 (2), Bell 15 (2), Bigby-Williams 11, Dykes 8 (1), Łączyński 8 (2) oraz Mathews 17 (2), Kowalczyk 2, Bojanowski 2, Olesinski 0.

Anwil miał mieć zadanie ułatwione, bo rywale zagrali mocno osłabienie, bez kontuzjowanych Justina Bibbsa, Jakuba Karolaka i Ivana Ramljaka. Często bywa tak, że bak jednych, rodzi nowych bohaterów. Śląsk od początku grał najlepszy mecz w defensywie. Anwil po raz pierwszy w sezonie miał kłopoty w ofensywie, trafiając w tej kwarcie ze skutecznością 33 proc. i notując 5 strat.

Głośnie krzyki na przerwie trenera Frasunkiewicza początkowo niewiele pomogły. Tym razem słabsze wejście z ławki miał Mathews (1/4 z gry do przerwy), Kyndall Dykes nie trafił w 1. połowie ani razu. Bardzo słabo wyglądały rzuty za 2 pkt całego zespołu. Niewiele dobrego było w grze Anwilu: do przerwy zaledwie 29 punktów, a do tego sporo błędów w kryciu.