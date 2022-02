Mecz sparingowy: Mieszko Gniezno - Unia Janikowo. Padły cztery gole

MIESZKO GNIEZNO - UNIA JANIKOWO 1:3 (1:2)

Bramki dla Unii: Adam Kujawski (30), Patryk Zych (44), Sebastian Ginter (77).

UNIA: Pawłowski (60. Araszkiewicz) - Ciechanowski (75. Zaborowski), Urbański (75. Losik), A. Kowalski (75. Mysiak), D. Kowalski - Kujawski, Ławniczak (60 Krysztopowicz), Kujawa (46. Kryszak), Zych (46. Gabor) - Kędziora (46. Kędziora), Goździk.

Dla janikowian to była piąta gra kontrolna. Wcześniej były bezbramkowe remisy z czwartoligową Pogonią Mogilno i Włocłavią, a także duńskim drugoligowcem Hobro IK oraz zwycięstwo nad drugoligowym Sokołem Ostróda 1:0.

Początkowo janikowianie nie mieli rywala na ten weekend, ale udało się im załatwić spotkanie z czwartoligowym Mieszkiem Gniezno.

- Dziękujemy Mieszkowi, że odpowiedział na naszą prośbę i mogliśmy zagrać - cieszył się Piotr Klepczarek, trener Unii. - Co najważniejsze na dobrze przygotowanej naturalnej murawie. Nawet wiatr zbytnio nie przeszkadzał i dało się grać. Mieliśmy jeszcze kilka okazji do strzelenia goli i zmarnowaliśmy w końcówce rzut karny. Gola straciliśmy po stałym fragmencie więc będzie materiał do poprawy - dodał szkoleniowiec.