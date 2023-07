Michał Jakubaszek, toruński radny PiS: - Inwestujemy mądrze, z myślą o kolejnych pokoleniach

To dziesiątki rozmów, telefonów, przesłanych e-maili i dokumentów. Przy każdej możliwej okazji rozmawiamy z ministrami, urzędnikami centralnego szczebla i przekonujemy, że wnioski o wsparcie finansowe, które płyną z Torunia, są dobrze przygotowane, uzasadnione, a przede wszystkim inwestycje potrzebne są mieszkańcom. Nie przejadamy pieniędzy na głupoty, tylko inwestujemy mądrze, z myślą o kolejnych pokoleniach Torunian - mówi w rozmowie z „Gazetą Pomorską” Michał Jakubaszek, toruński radny PiS.

Za dwa lata na lewobrzeżu Torunia, dzieci będą mogły uczyć się w nowoczesnej szkole. Spełnia się także i Pana marzenie?

Po otwarciu nowego mostu lewobrzeże rozwija się w imponującym tempie. Jak grzyby po deszczu powstają nowe bloki, domki jednorodzinne, sklepy i cała infrastruktura. Lawinowo rośnie liczba mieszkańców, w tym oczywiście dzieci. Od lat zabiegałem o budowę tej szkoły, a dzięki dotacji 65 mln zł z programu Polski Ład moja obietnica sprzed lat właśnie jest realizowana. Najmłodsi Torunianie muszą mieć godne warunki do nauki, a budowa tej szkoły była absolutną koniecznością. Dlaczego teraz się udało?

Po pierwsze - budowa szkoły, to potężny wydatek dla każdego samorządu. Gdyby nie pojawiła się perspektywa pozyskania środków zewnętrznych, to budowa szkoły stałaby pod znakiem zapytania. Można byłoby zrealizować tę inwestycję, ale kosztem innych potrzebnych przedsięwzięć. Po drugie - dokumentacja uzasadniająca potrzebę tej inwestycji, była dobrze przygotowana i uzasadniona. Nikt przecież nie dałby złotówki na realizację zachcianek, czy zbędnych wydatków. Po trzecie - to wsparcie lokalnych polityków PiS, zaangażowanych w pozyskanie dotacji, którzy przypominali i przekonywali o potrzebie budowy nowej szkoły.

To na ile w tej części Torunia jest potrzebny tak duży kompleks? Przy ul. Strzałowej będzie nie tylko szkoła, ale i przedszkole, mediateka i hala sportowa.

Wystarczy spojrzeć na liczbę dzieci, które zamieszkują na Rudaku i Stawkach. Już dzisiaj okoliczne SP 14 i SP 17 pękają w szwach, a zajęcia lekcyjne odbywają się popołudniami. Pod koniec 2013 roku oddano do użytku nowy most im. Gen. Elżbiety Zawackiej i od tego czasu nastąpił dynamiczny rozwój Stawek, Rudaka, Podgórza i Czerniewic. Lewobrzeże liczyło wówczas około 20 000 mieszkańców, a dzisiaj mieszka tu dokładnie 25 212 osób. Budowa nowej szkoły w tej części miasta była więc koniecznością, a jeśli już tworzymy coś nowego, to na wysokim poziomie. Szkoła przy ul. Strzałowej pomieści około 800 uczniów, dodatkowo znajdzie się tu przedszkole dla 200 dzieci, mediateka, hala sportowa, kuchnia i stołówka.

Te argumenty przekonały Radę Miasta Torunia do wyrażenia zgody na budowę tego szkolnego kompleksu, a jakie prezydenta miasta Torunia? Czy potrzebne były tu jeszcze jakieś kompromisy?

Rzeczywiście. Najmocniejszym argumentem były liczby demograficzne i ograniczone możliwości szkół, które działają na Stawkach i Rudaku. Gdyby nie podjęto decyzji o budowie nowej szkoły, to szkoły nie byłyby w stanie pomieścić tylu uczniów, chyba że zajęcia lekcyjne kończyłyby się o godz. 18. 00 albo jeszcze później... Projekcja demograficzna, uwzględniająca te uwarunkowania prowadziła do jednego wniosku: tu potrzebna jest nowa szkoła. Jedynym kompromisem jest, póki co brak basenu, ale i w tym przypadku jest rozwiązanie. Projektując nową szkołę, uwzględniono możliwość dobudowania zadaszonego akwenu. I jeśli tylko pojawią się dodatkowe środki, to basen także zostanie dobudowany. Czy miasto było faktycznie gotowe na uzyskanie tego dofinansowania? Całkowity koszt inwestycji to prawie 80 mln zł, 65 mln jest z Polskiego Ładu.

Miasto, które chce się rozwijać musi być gotowe na takie inwestycje. Jej całkowity koszt to dokładnie 76,8 mln zł, z czego około 85 proc., czyli te 65 mln zł stanowi dofinansowanie, pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Pozostała kwota - około 12 mln zł – to wkład własny miasta Torunia, czyli m.in. środki z opłat i podatków lokalnych.

Teraz na szkołę Toruń otrzymał 65 mln zł dofinansowania. Choćby niedawno, na drogi 30 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych. Prezydent miasta Michał Zaleski podziękował politykom PiS-u za takie wsparcie, jak Pan to skomentuje?

Szkoły, drogi, szpitale i pozostała infrastruktura nie mają przecież barw politycznych. Inwestycje, które są realizowane dzięki wsparciu rządowemu, będą służyły wszystkim przez kolejne dziesięciolecia. Politycy PiS-u doskonale o tym wiedzą. Przecież tutaj właśnie mieszkamy - w Toruniu, okolicznych miastach i miejscowościach. To, że angażujemy się we wsparcie naszych małych ojczyzn jest przecież czymś naturalnym. Choć żaden z polityków PiS do nowej szkoły nie będzie uczęszczał, to przecież ten obiekt będzie kuźnią dla kolejnych pokoleń Torunian. Podobnie było w poprzednich latach, kiedy udało się zdobyć środki na remont mostu im. Józefa Piłsudskiego, na remont Bulwaru Filadelfijskiego, czy budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Chcę jeszcze raz podkreślić, że te rozwiązania służą nam wszystkim, bez względu na sympatie polityczne. Prezydent miasta docenia wsparcie polityków PiS-u w pozyskiwanie środków zewnętrznych, ponieważ nie sposób takich działań nie dostrzec.

To jak politycy PiS z Torunia wsparli konkretnie pozyskanie tych środków, choćby na te inwestycje?

To dziesiątki rozmów, telefonów, przesłanych e-maili i dokumentów. Przy każdej możliwej okazji rozmawiamy z ministrami, urzędnikami centralnego szczebla i przekonujemy, że wnioski o wsparcie finansowe, które płyną z Torunia, są dobrze przygotowane, uzasadnione, a przede wszystkim inwestycje potrzebne są mieszkańcom. Nie przejadamy pieniędzy na głupoty, tylko inwestujemy mądrze, z myślą o kolejnych pokoleniach Torunian. Według Pana, jaką filozofię ma samorząd Torunia w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w ogóle? Co jest głównym mechanizmem uruchamiającym starania miasta o takie środki?

Najpierw ustalamy priorytety w rozwoju miasta, a następnie szukamy zewnętrznych źródeł wsparcia. Od kilku lat zasada konstruowania budżetu jest prosta: realizujemy te inwestycje, na które pozyskujemy dofinansowanie z innych źródeł, niż tylko dochody własne. Program Polski Ład idealnie wpisuje się w tę filozofię. Moim zdaniem, to bardzo roztropne i przemyślane rozwiązanie, które pozwala na stabilny i systematyczny rozwój Torunia. Inwestycje, takie jak te realizowane w Toruniu, są realizowane nie tylko w naszym mieście, ale dosłownie „usiana” jest nimi cała Polska.

