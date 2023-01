Mniej wypadków w rolnictwie. Województwo kujawsko-pomorskie też jest na plusie

KRUS podała liczbę zdarzeń uznanych za wypadki przy pracy rolniczej w trzecim kwartale 2022 r. i jest ona mniejsza w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. W 2022 r. wyniosła 2 465, a w 2021 - 2 761 . Biorąc pod uwagę pierwsze trzy kwartały 2022 r., w gospodarstwach doszło do 8 118 wypadków, a rok wcześniej do 9 042, spadek wynosi 10,2 procent.

Niezmiennie połowa połowa groźnych zdarzeń w rolnictwie to „upadki osób”, a „pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń” oraz „uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta” zajmują po 12 proc. w stosunku do ogółu zdarzeń.

Statystyki krajowe zbiegają się z wojewódzkimi. W Kujawsko-Pomorskiem do końca września 2022 doszło do 472 wypadków, z tytułu których przyznano jednorazowe odszkodowanie, w tym samym czasie 2021 roku było ich 527.