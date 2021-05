Multikino we Włocławku znów będzie czynne. Co można będzie obejrzeć? OPRAC.: Joanna Maciejewska

Po ponad półrocznej przerwie znów można będzie wybrać się do kina we Włocławku. Multikino wznowi działalność w piątek 28 maja. Co można będzie obejrzeć w pierwszych dniach po otarciu?