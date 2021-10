Na drogach powiatu włocławskiego będą wyznaczane kolejne przejścia dla pieszych

Czy na drodze powiatowej w Zgłowiączce przy tamtejszej szkole będzie przejście dla pieszych? Dopomina się o nie radny Karol Matusiak. I jest duża szansa na to, że oznakowane przejście się pojawi.

Radny Karol Matusiak w imieniu mieszkańców gminy Lubraniec złożył na ostatniej sesji Rady Powiatu we Włocławku interpelację w tej sprawie. Chodzi o dzieci, które chodzą do Szkoły Podstawowej w Zgłowiączce. Przez tę miejscowość przebiega droga powiatowa. I tę drogę dzieci muszą pokonywać wychodząc ze szkoły, żeby wsiąść do samochodu rodziców czy do autobusu szkolnego i bezpiecznie dotrzeć do domu. A na drodze powiatowej Zgłowiączka - Wiktorowo przy szkole nie ma przejścia dla pieszych. -Wybudowanie tego przejścia na pewno zwiększy bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach szkolnych - uważa radny.

Co na to władze powiatu? Są za rozwiązaniem tego problemu. - Bezpieczeństwo dzieci jest bardzo ważne - podkreślał Zygmunt Wierzowiecki, przewodniczący Rady Powiatu we Włocławku, na którego ręce złożona została interpelacja. Także starosta włocławski Roman Gołębiewski przyznał, że interpelacja Karola Matusiaka jest słuszna. I zaapelował do pozostałych radnych, że jeżeli widzą takie potrzeby w swoich miejscowościach, aby zgłosili problem. Bo w tym roku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju jest możliwość uzyskania dofinansowania na tego typu rozwiązania jak przejścia dla pieszych. I powiat stara się z tej możliwości intensywnie korzystać. Kilka wniosków już zostało złożonych. Trzy już są rozpatrzone. I będą przejścia dla pieszych w Choceniu, Śmiłowicach i gminie Kowal.

O kolejne pulę pieniędzy trwają starania. Dotyczy to dwóch przejść w Boniewie. - Udało się wynegocjować to, że dofinansowanie takich zadań jest na poziomie 80 procent - mówił starosta. I wskazywał, że grzechem byłoby z tych pieniędzy nie korzystać, a powiat jest gotowy w kolejnym roku takie zadania realizować. One mogą obejmować przejścia dla pieszych, jak i dojście w promieniu 200 metrów do przejścia.

Jak poinformował starosta, Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Jarantowicach wykonuje w tym roku pięć takich zadań. A to oznacza, że na drogach piesi będą mogli czuć się bezpieczniej.

