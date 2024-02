Oddam kanapę za darmo! "A przywieziecie mi ją do domu?" - komentuje Agnieszka Domka-Rybka

Wiesz? Czasami mam naprawdę dość pomagania ludziom! Są momenty, że ręce człowiekowi opadają z bezradności!" - powiedział do mnie jakiś czas temu kolega, który od lat prowadzi dużą fundację. Teraz przekonałam się na własnej skórze, co miał na myśli!

Napisałam w portalu społecznościowym, że moja mama odda za darmo kanapę, używaną, ale w dobrym stanie. Że wystarczy podjechać i zabrać. Wstawiłam zdjęcia, aby pokazać, że może się jeszcze komuś przydać. I się zaczęło... Oczywiście, były miłe reakcje i pytania o logistyczne szczegóły. Kiedy jednak zaczęłam dostawać na Messengerze wiadomości typu: "a możliwy jest dowóz?" - nie wiedziałam czy się śmiać, czy płakać. Do śmiechu przez łzy doprowadziło mnie pytanie: "podać adres, gdzie przywieziecie mi kanapę?" Nie wytrzymałam i odpaliłam ostrym piórem: "Powinna się pani wstydzić zadawać takie pytania. Moja ponad siedemdziesięcioletnia mama weźmie tę kanapę na plecy i zaniesie pani pod same drzwi! I rozumiem, że jak zawieziemy, to za transport też płacimy?"

Obejrzałam profil tej osoby. Na zdjęciu pani z Inowrocławia, lat 30 plus, świeżo po fryzjerze i kosmetyczce, tam będzie sobie królewna zawracać głowę organizacją transportu, może znajdzie się ktoś naiwny, który nie dość, że odda za darmo, to jeszcze opłaci dowóz?! Jestem pewna, że to nie pierwszy taki numer tej pani...

Przez chwilę chciałam tę kanapę wyrzucić na śmietnik, ale pocztą pantoflową dowiedziałam się, że u mamy w gminie mieszka rodzina, która niedawno straciła wszystko w pożarze, a jak nie w ogniu, to strażacy zalali wodą i nie nadaje się już do użytku. Ci ludzie ogarnęli transport i przyjechali do mamy. "Jak się nic nie ma, to się wszystko przyda" - skomentował młody chłopak pakując kanapę na przyczepę. Dziękował! I wracając do kolegi i jego fundacji, która m.in. wydaje żywność potrzebującym. Opowiadał mi, jacy ludzie potrafią być mało empatyczni, egoistycznie roszczeniowi.

- Jak wiadomo, nie zawsze jest duży wybór w produktach, bo jest ich tyle, ile uda się załatwić. Często słyszę komentarze w rodzaju: "Dziś jest tylko makaron? Słabo! I to jeszcze taki, za jakim moja rodzina nie przepada. Nie opłacało się ruszać d... z domu". A to sytuacja z Wielkanocy. Jest Wielki Poniedziałek, godzina 8.00. Odbieram telefon: "Przyszłam po jedzenie a tu nikogo dziś nie ma?" Mówię: "Wolontariusze, którzy pracują za darmo mają wolne, są święta". Odpowiedź: "Dziwne, a w szpitalach jakoś dziś pracują". Telefony w nocy to też norma.mam ochotę do wszystko rzucić w cholerę! - stwierdził kolega z rozbrajającą szczerością. Nie dziwię się i faktycznie - ręce człowiekowi opadają!!!

