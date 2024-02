Oddział pediatryczny w szpitalu we Włocławku pełen. Dlaczego brakuje łóżek dla dzieci?

- To jest naprawdę trudna sytuacja rodziców, którzy nie mogą kupić w nocy leku dla dziecka. Nie chciałabym być takim rodzicem, nie chciałabym stanąć przed taką sytuacją. Jest tyle aptek we Włocławku i nie są w stanie zabezpieczyć obsługi pacjentów. Naprawdę nie potrafię tego zrozumieć. Wszyscy mówią, że mamy wychodzić naprzeciw pacjentom, natomiast jak się okazuje, chyba nie wszyscy. To niestety wygląda. Mamy nocną i świąteczną pomoc lekarską, a dorosły nie może wykupić leków o godzinie 22 czy 23. No to po co nam ta nocna świąteczna opieka lekarska? Co lekarz tam zrobi w tym momencie? Pacjenci idą na SOR, bo stan się pogarsza. To nie jest dobre. Brakuje we Włocławku kompleksowej opieki dla pacjenta. Mam nadzieję, że farmaceuci prowadzący apteki się zreflektują i zabezpieczą pacjentów, którzy nie mają gdzie tej pomocy uzyskać – apeluje Karolina Welka.