Osobom z tymi schorzeniami mogą zaszkodzić ziemniaki. Oni nie powinni ich jeść OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Ziemniaki to zdecydowanie jeden z najbardziej lubianych dodatków do obiadu przez Polaków. Ziemniaki dają wiele możliwości podania, w wersjach zdrowych i dietetycznych jak i tych bardziej kalorycznych. Warto pamiętać, że sam ziemniak nie jest bardzo kaloryczny, a jedynie dodatki do nich mogą nam dodać kilogramów. Niestety ziemniaki nie są wskazane wszystkim. Kto nie powinien ich jeść? Sprawdźcie.