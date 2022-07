Oto właściwości szałwii lekarskiej. Zobacz - na jakie schorzenia pomaga ta roślina [23.07]

Szałwia choć jest rośliną pochodzącą z basenu Morza Śródziemnego, to jej uprawa jest powszechna także w naszej części kontynentu. To wieloletni krzew z rośliny jasnotowatych, którego właściwości zdrowotne są znane od pokoleń. Nazwa zioła wywodzi się od łacińskiego słowa salvus oznaczającego zdrowie. Szałwia jest źródłem wielu cennych witamin i minerałów. W jej skład wchodzą między innymi witaminy A, C, B oraz składniki mineralne: wapń, magnez, potas, żelazo, cynk oraz sód. Ze względu na bogactwo składników wartościowych dla organizmu, szałwia może wspomóc terapię wielu schorzeń.