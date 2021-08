Ozon atakuje w ciepłe dni i w dużych miastach. We Włoszech jest się czego bać. A u nas?

Takie wnioski płyną z raportu naukowego firmy Cleantech Airly, która zbadała poziom ozonu w czerwcu tego roku w całej Europie.

Latem cieszymy się słońcem, ale powinniśmy też zachować ostrożność ze względu na zwiększone promieniowanie ultrafioletowe (UV) i wyższe stężenia szkodliwego dla nasz na ozonu. Nie chodzi jednak o dobry ozon w górnych warstwach atmosfery, który chroni życie na naszej planecie przed nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowym, a o zły – ścielący się tuż nad powierzchnią ziemi.

- Problem ze szkodliwym ozonem w troposferze, czyli dolnej warstwie atmosfery, mamy zwykle od połowy kwietnia do końca sierpnia, w godzinach popołudniowych, gdy słońce operuje najmocniej. Do pojawienia się szkodliwego gazu potrzebny jest tak zwany prekursor, a w tym przypadku są to spaliny samochodowe i inne znajdujące się w powietrzu zanieczyszczenia antropogeniczne. Te wchodzą w reakcję z tlenem i tak powstaje ozon. Najgorzej jest wtedy, gdy powstaje mgła smogowa typu Los Angeles – wyjaśnia Jacek Goszczyński, naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu w Bydgoszczy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.