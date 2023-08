Pacjenci z Włocławka skarzą się na teleporady. Z uzyskaniem pomocy przez telefon są problemy

Czy pacjenci mogą w przychodniach POZ jeszcze korzystać z teleporad? We Włocławku z uzyskaniem porady lekarskiej przez telefon są problemy.

Standardy organizacyjne teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej określił minister zdrowia w rozporządzeniu z 29 kwietnia ub. roku, które znalazło się w Dzienniku Ustaw. Wynika z niego jednoznacznie, że pacjent ma prawo do teleporady. Potwierdza to także bydgoski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Z informacji przekazanej nam przez Annę Michałek z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji wynika, że świadczeniodawca usług medycznych jest zobowiązany do informowania o warunkach udzielania teleporad z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

Jak to wygląda we Włocławku? Przykład pierwszy. - Moja 85-letnia mama cierpi na chorobę zwyrodnieniową stawów i kręgosłupa - mówi włocławianka. - Z tego powodu ma ogromne problemy z poruszaniem się i nie wychodzi z domu. Ostatnio przyplątała się jej infekcja, więc zadzwoniłam do przychodni Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej, gdzie mama od lat się leczy i poprosiłam o zarejestrowanie jej na teleporadę. Rejestratorka odmówiła, twierdząc że skończył się covid i teleporad nie ma. Dopiero mój upór i powołanie się na rozporządzenie ministra zdrowia sprawił, że rejestratorka po kontakcie z lekarzem zgodziła się na zapisanie mamy na teleporady, choć zrobiła to niechętnie twierdząc, że w MZOZ są inne przepisy.

Przykład drugi. - Podczas wizyty w przychodni, która nie należy do Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej lekarz zalecił powtórzenie badań krwi - relacjonuje pacjentka z Włocławka. - Jednocześnie zalecił, żebym skonsultowała te wyniki telefonicznie. Zadzwoniłam do przychodni, żeby zapisać się na teleporadę i rejestratorka odmówiła twierdząc, że tylko chorzy z covidem mogą korzystać z teleporady. Gdy zaprotestowałam twierdząc, że takie było zalecenie lekarza, rejestratorka powiedziała, że nie może tego skonfrontować z lekarzem, bo jest na urlopie. Do innego lekarza na teleporadę nie zapisała.

Tymczasem, jak się dowiedzieliśmy, w przychodni w gminie Włocławek pacjenci bez problemu zapisują się na teleporady.

Dlaczego we Włocławku są takie opory przed udzieleniem porady medycznej przez telefon, trudno powiedzieć. Być może to kwestia niechęci do składania sprawozdań do oddziału NFZ.

Gwoli ścisłości - są jednak takie sytuacje, gdy lekarz ma prawo odmówić teleporady. Wskazuje na nie Anna Michałek. Są bowiem świadczenia realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Określa je także wspomniane rozporządzenie ministra zdrowia. Mówi ono, że teleporada jest niemożliwa, w przypadku, gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na taką formę świadczenia. Ale to nie dotyczy żadnej z opisywanych sytuacji. Także "podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru nie skorzystamy z teleporady. Kolejne przypadki, gdy lekarz może odmówić teleporady dotyczą choroby przewlekłej, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów. Niemożliwa jest też teleporada w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej. Nieudzielana jest także dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta.

