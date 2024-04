Pestka z awokado zdrowsza niż sam owoc? Zobacz właściwości zdrowotne tej pestki

Faktem jest bowiem, że choć jego popularność rośnie, to wciąż w naszym kraju jego cena jest całkiem wysoka. Dlaczego więc tak wielu Polaków jest w stanie, nawet pomimo dobrego smaku, wydać całkiem sporo, za tylko jeden owoc?

Jednak to nie jedyny argument wielu masowych zjadaczy tego wszechstronnie wykorzystywanego owocu rodem z Meksyku.

Awokado, czyli bomba witaminowa

Pomimo że w podobnej cenie możemy kupić, chociażby półtora kilo jabłek, czy kilo bananów, wiele osób decyduje się właśnie na zakup awokado. Nie ma się temu, co dziwić bowiem to właśnie ten niepozorny owoc, zawiera w sobie m.in. takie witaminy jak A, B, C, E, K i H.

Jednak to nie one stanowią główną wartość odżywczą awokado. Kluczem jego sukcesu są bowiem dobre tłuszcze jak kwas oleinowy posiadający kwasy od omega 6 do omega 3.