Po tragicznym pożarze w Grudziądzu. MPGN: - Nadzór budowlany wydał decyzję o zakazie użytkowania budynku

Tragiczny pożar kamienicy w Grudziądzu. Co było przyczyną śmierci 39-latki?

Pozostałe mienie w spalonej kamienicy jest pod całodobową ochroną

Lokatorzy pod nadzorem pracowników spółki pojedynczo będą wpuszczani do budynku, aby zabrać rzeczy nadające się do użytku. Póki co nadal nie są jeszcze policzone straty.