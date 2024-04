Pomidory - osoby z tymi schorzeniami nie powinny ich jeść. Im pomidory mogą zaskodzić

Ich ogromnym atutem jest mnogość możliwości zastosowania, dzięki czemu stosowane są zarówno jako surowy dodatek do śniadań czy kolacji, jaki i w nieco przetworzonej formie, jako składnik zup czy sosów. Z tego też powodu, śmiało można stwierdzić, że bez pomidora sztuka kulinarna niemalże nie istnieje.

Pomidory — posiadając te choroby musisz ich unikać

Choć pomidory każdy Polak zna od dziecka, to pomimo upływu lat wciąż nierozwiązany jest dylemat owoc czy warzywo. Dla wielu z nas nie zaprzeczanie pomidory będą warzywami, jednak jeśli spojrzymy na tą kwestię z naukowego punktu widzenia, jest to owoc. Powodem takiej naukowej oceny jest fakt, że powstaje on z kwiatów, a nie tak jak inne warzywa z korzenia.

Jednak pomimo swojego doskonałego smaku i wielu pozytywnych właściwości, są osoby, które powinny trzymać się zdala od pomidora. O tym, czy jesteś wśród nich decyduje przede wszystkim zdrowie, a dokładniej schodzenia na które cierpisz. Jesteś ciekaw czy możesz jeść pomidory? Szczegóły w poniższej galerii.