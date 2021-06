Prasówka 20.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mężczyźni spod tych znaków zodiaku są najbardziej wierni. Możesz im ufać w 100% [lista]”?

Prasówka 20.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mężczyźni spod tych znaków zodiaku są najbardziej wierni. Możesz im ufać w 100% [lista] Znaki zodiaku wiele mówią o naszym charakterze i zachowaniu. Nie bez powodu wiele osób szuka w nich odpowiedzi dotyczących przyszłości czy życiowego partnera. Znak zodiaku pozwala nam na odczytanie, czy dana osoba jest wierna lub niewarta zaufania. Zastanawiasz się, jak to jest z Twoim partnerem? Sprawdź w naszej galerii, którzy mężczyźni według horoskopu są najbardziej wierni.

📢 Osoby o tych znakach zodiaku tworzą najseksowniejsze pary. To mówią horoskopy! [lista] O tym, że niektóre cechy bardziej do siebie pasują, a inne mniej chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Zobaczcie, które znaki zodiaku tworzą najlepsze pary w poniższej galerii. Zestawienie powstało na podstawie astrologów, którzy przypasowali cechy poszczególnych znaków zodiaku.

📢 Tak mieszka Iga Krefft. Serialowa Ula Mostowiak ma bardzo stylowe mieszkanie [zdjęcia] Modne dodatki, białe meble, dużo książek - tak mieszka Iga Krefft. Serialowa Ula Mostowiak z "M jak Miłość" mieszka w pięknej kamienicy w Warszawie. Wystrój jest niezwykle przytulny. Sprawdź w naszej galerii jak mieszka Iga Krefft.

Prasówka 20.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Joanna Przetakiewicz. Wnętrza robią ogromne wrażenie! [zdjęcia] Modne dodatki, czarno-białe talerze, duża jadalnia - tak mieszka Joanna Przetakiewicz. Projektantka mieszka w pięknym domu pod Warszawą. Wnętrza są niezwykle stylowe i eleganckie. Sprawdź w naszej galerii, jak mieszka Joanna Przetakiewicz.

📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Piotr Żyła i Marcelina Ziętek. Para już się nie kryje [zdjęcia] Magazyn "Party" ustalił, że Piotr Żyła zakupił w miejscowości Ustroń duży dom. Razem z Marceliną Ziętek zamieszkali tam pod koniec ubiegłego ubiegłym roku i przenieśli się z mniejszego mieszkania skoczka. 📢 Najmodniejsze sukienki na lato 2021. Białe sukienki to hit - zwiewne, kobiece i romantyczne [zdjęcia] Najmodniejsze sukienki na lato 2021. Białe sukienki na lato to hit! W kobiecej szafie nie może zabraknąć letniej białej sukienki. Klasyczne, romantyczne i ponadczasowe - takie właśnie są białe sukienki na lato 2021. Zobacz koniecznie najmodniejsze letnie kreacje w bieli. 📢 Oto osoby zwolnione z opłacania abonamentu RTV 2021. Lista niektórych zaskakuje! W 2021 roku stawki za abonament RTV poszły w górę. Trzeba płacić więcej za abonament RTV, ale niektórzy są zwolnieni z tego obowiązku. Poczta Polska informuje, że uprawnienia do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych mogą uzyskać osoby znajdujące się w wykazie osób uprawnionych. Trzeba jednak pamiętać, że muszą przedstawić na poczcie odpowiednie dokumenty. . Jest duża grupa osób zwolnionych z obowiązku opłacania abonamentu RTV - zobacz, kto znajduje się na tej liście w naszej galerii.

📢 Taka ma być płaca minimalna i zarobki Polaków w 2022 roku - stawki. Zobacz wyliczenia brutto i netto Taka ma być płaca minimalna i zarobki Polaków w 2022 roku. Miliony Polaków mają skorzystać na reformie podatkowej, którą zapowiada Prawo i Sprawiedliwość. Przede wszystkim mają zmienić się pensje Polaków. Więcej zarobią ci, którzy dostają najmniej. Zobacz, jak mają się zmienić zarobki Polaków w 2022 roku.

📢 Tyle może wynosić emerytura stażowa 2022- wyliczenia. Znamy szczegóły gotowego projektu Tyle może wynosić emerytura stażowa 2022. Znamy szczegóły jednego z projektów ws. emerytur stażowych. W Sejmie złożyła go "Solidarność". Aby skorzystać z szybszego przejścia na emeryturę, trzeba spełnić określone warunki. Zobacz, na czym mogłaby polegać emerytura stażowa. 📢 Oto wyliczenia emerytur bez podatku 2022. Tyle ma trafić netto na konta emerytów W ramach Polskiego Ładu zmieniony ma zostać system podatkowy. Nowa kwota wolna od podatku wynosić ma 30 tysięcy złotych. Oznacza to, ze 65% emerytów i osoby z najniższą płacą zwolnione będą od podatku.

📢 Seweryn z programu Rolnik Szuka Żony bierze ślub. Oto wspólne zdjęcia pary [zdjęcia] Marzył, żeby odnaleźć kobietę, którą będzie zabierał na romantyczne randki nad jeziorem - w "Rolnik szuka żony" Seweryn Nowak ukochanej nie znalazł. Nie oznacza to jednak, że uczestnik 6. edycji programu jest samotny. Ba, Seweryn szykuje się do ślubu. 📢 Na takie prezenty ślubne czeka młoda para. Jeśli jeśli nie pieniądze w kopercie, to co? Pieniądze, wręczone młodej parze, to prezent praktyczny i popularny, ale niektórzy nadal wolą podarować państwu młodym coś innego niż kopertę. Piszemy, jakie prezenty na ślub warto wybrać. 📢 Osoby o tym imieniu i znaku zodiaku to prawdziwe marudy! Niektórych lepiej unikać [lista] Jeśli nie lubicie ciągłego narzekania i marudzenia to raczej unikajcie największych marud. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie osób, które marudzenia mają we krwi. Bo jest za gorąco, bo jest za zimno, bo za późno lub za wcześnie. Każdy powód jest dobry, by sobie pomarudzić. Zobaczcie kogo lepiej unikać, jeśli nie macie dziś siły na marudzenie.

📢 Modne fryzury na lato 2021! Glass hair, czyli włosy idealnie gładkie niczym tafla lustra [zdjęcia] Modne fryzury na lato 2021. Glass hair, czyli włosy idealnie gładkie niczym tafla wody to jedna z najmodniejszych fryzur. Sprawdź, jak się prezentuje fryzura glass hair i czy ten typ fryzury do Ciebie pasuje! 📢 Takie są dodatki do emerytur i rent w 2021 roku. Możesz dostać znacznie większą emeryturę Od 1 marca br. obowiązują nowe kwoty dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo samoistnie. By je otrzymać, trzeba spełnić ściśle określone warunki. Wszystkie wymienione kwoty dodatków obowiązują od 1 marca tego roku. Dodatki, podobnie jak emerytury i renty, są co roku waloryzowane. Jakie warunki trzeba spełnić i na jakie pieniądze można liczyć? Zobacz w dalszej części galerii.

📢 Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Będzie więcej urlopu dla każdego pracownika? Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Już wkrótce może nas czekać spora rewolucja w urlopach. Gotowych jest kilka propozycji, dotyczących zwiększenia ilości dni urlopowych do wykorzystania dla pracownika. W niektórych przypadkach będzie jednak trzeba spełnić określone warunki. Co może się zmienić? Jakie są propozycje na zmiany w urlopach? Sprawdź najnowsze informacje. 📢 Oto horoskop miłosny na lipiec. Te znaki zodiaku będą mieć szczęście w miłości! [lista] Wakacyjną miłość pamięta się przez całe życie. Dużo słońca, plaża, piękna pogoda, większa ilość wolnego czasu - te okoliczności sprzyjają poznawaniu nowych osób. Dla niektórych znaków los przygotował piękną niespodziankę. Miłość zagości w ich sercu na dłużej. Sprawdź w naszej galerii, które znaki zodiaku będą mieć szczęście w miłości w lipcu.

📢 Najmodniejsze fryzury na lato 2021! Waterfall layers - ta fryzura to hit, który dodaje włosom objętości [zdjęcia] Modne fryzury na lato 2021. Waterfall layers to hit tego roku - najmodniejsza fryzura na lato i nie tylko. Sprawdź, jak się prezentuje fryzura waterfall layers i czy ten typ fryzury do Ciebie pasuje! 📢 Tak mieszka Rafał Mroczek. Oto przytulny i ciepły dom gwiazdy "M jak Miłość" [zdjęcia] Rafał Mroczek razem ze swoim bratem bliźniakiem od ponad 20 lat gra w serialu "M jak Miłość", który cieszy się niesłabnącą popularnością. Prywatnie aktor to miłośnik piłki nożnej i zwierząt, cały swój wolny czas poświęca rodzinie. Na swoim instagramowym koncie chętnie dzieli się zdjęciami z ukochaną córeczką. Zobaczcie, jak mieszka Rafał Mroczek. Jego apartament jest nowoczesny i bardzo przytulny.

📢 Takie fryzury będą hitem tego lata. Zobaczcie najnowsze trendy dla młodych i dojrzałych [zdjęcia] Lato to z pewnością ulubiona pora roku wielu. Wysokie temperatury sprzyja wypoczynkowi poza domem. Każdy chce na ten wyjątkowy czas pięknie wyglądać. Często urlop zaczynamy od wizyty u fryzjera. Wakacje to też czas odważniejszych uczesań i cięć. A jakie trendy panują teraz? Jaką fryzurę wybrać, aby wyglądać młodo i pięknie? Sprawdzamy jakie cięcia są teraz najmodniejsze! 📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców.

📢 Taki jest domowy przepis na lody ekipy Friza. Oto sprawdzony i szybki przepis Lody Ekipy Friza to prawidzy fenomen na polskim rynku. Wiele osób tłumnie ruszyło do sklepów i marketów w poszukiwaniach tych lodów. Z uwagi na niezwykle duże zainteresowanie, czasem po prostu brakuje ich w sklepach. Wiele osób zastanawia się, czy podobne lody można przygotować samemu? Otóż można! Sprawdź domowy przepis na lody zbliżone smakiem do tych od Ekipy Friza. 📢 Tak mieszka Marcin Mroczek. Zobaczcie ciepły i nowoczesny dom aktora z "M jak Miłość" Marcina Mroczka możemy od lat obserwować w serialu "M jak Miłość". To dzięki tej produkcji aktor zdobył popularność. Od nakręcenia pierwszego odcinka serialu wiele się zmieniło w życiu aktora. Marcin Mroczek stał się rozpoznawalny a swoją codziennością często dzieli się ze swoimi fanami za pośrednictwem instagrama. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda serialu wraz ze swoją ukochaną żoną i synami.

📢 Te osoby dostaną pełną Czternastą Emeryturę. Oto zasady wypłacania pełnego świadczenia W 2021 roku po raz pierwszy emeryci dostaną czternastą emeryturę. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury to świadczenie jest jednorazowe i nie trafi do wszystkich emerytów. Zobaczcie, kto może liczyć na wypłatę dodatkowego świadczenie emerytalnego i co trzeba zrobić, aby je dostać. 📢 Oto horoskop na lato. Osoby spod tych znaków zodiaków mogą liczyć na dodatkowe pieniądze Jakie będzie nadchodzące lato? Co mamy zapisane w gwiazdach? Dla kogo szykuje się zastrzyk gotówki na wakacje? Sprawdźcie, co czeka Wasze znaki zodiaku. Przygotowaliśmy dla Was horoskop dotyczący sfery finansowej. 📢 Tyle teraz dajemy do koperty na wesele. Jakie są prezenty od rodziny i znajomych? Limity gości na weselach się zmieniają. Aktualnie młodzi mogą zaprosić nawet 150 osób jeśli w lokalu uda się zapewnić miejsce 15 metrów na osobę. Choć nadal pamiętamy o pandemii to coraz optymistyczniej patrzymy w przyszłość. Pary młode mogą wrócić do organizacji najważniejszego dnia w swoim życiu. Goście chętnie wrócą na imprezy, ale jak teraz powinien wyglądać prezent dla młodej pary? Ile powinniśmy wsadzić do koperty? Sprawdzamy.

📢 Takimi sposobami możesz zaoszczędzisz prąd. Oto urządzenia pobierające najwięcej energii Jak się okazuje w ciągu roku niektóre urządzenia zużywają więcej prądu gdy działają w trybie czuwania niż we właściwym trybie pracy. Są urządzenia, których wyłączenia nie wchodzi w grę, ale jest ich niewiele. Możemy tu mówić przede wszystkim o lodówce, ale czy potrzebna jest nam podłączona do prądu pralka, zmywarka czy telewizor gdy z nich nie korzystamy? Sprawdźcie, które urządzenia lepiej wyłączyć z prądu, aby sporo zaoszczędzić.

📢 Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. "Pudzian" za kółkiem Lamborghini i... ciągnika [zdjęcia] Mariusz Pudzianowski potrafi inwestować zyski z kariery sportowej. Gwiazda KSW mieszka w domu w Białej Rawskiej. Na co dzień pilnie strzeże swojej prywatności, ale udało nam się zebrać nieco informacji i zdjęć o posiadłości. Tak mieszka Pudzian - zobaczcie galerię prywatnych zdjęć.

📢 Tak mieszka Artur Szpilka. "Cycu" i "Pumba" rządzą w luksusowym domu [zdjęcia] Artur Szpilka mistrzem świata w boksie już nie zostanie, ale powodzenia finansowego może zazdrościć mu wielu rywali. Nowy dom urządził razem z narzeczoną Kamilą Wybrańczyk. Jak mieszka Artur Szpilka? Zobaczcie na prywatnych zdjęciach bokserskiej pary. 📢 Czy Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości są nadal razem? "Nasze ciała domagają się seksu" Iwona i Gerard zapałali do siebie uczuciem w programie "Sanatorium miłości". Po nagraniach ruszyli na wspólne wakacje do Egiptu, podjęli też decyzję o wspólnym mieszkaniu. Czy ich związek przetrwał? "Tulimy się do siebie, czujemy swój zapach", opowiada 61-latka. 📢 Oto horoskop finansowy na czerwiec. Te znaki zodiaku mogą liczyć na duże pieniądze! [lista] Lato uśmiecha się do nas nieśmiało zza rogu. Czerwiec zwiastuje nie tylko wakacje, ale i dla niektórych znaków zodiaku bardzo dobry pod względem finansów miesiąc. Według astrologów problemy finansowe wielu z nas mają szansę na rozwiązanie, ale sprzyjającemu szczęściu trzeba pomóc. Nie każdy będzie miał jednak tyle szczęścia. [b]Sprawdź w naszej galerii horoskop finansowy na czerwiec.[/b]

📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej.

📢 Komornik sprzedaje Dom Andrzeja Leppera. "Rzeźbione meble i dużo drewna". Tak mieszkał zmarły polityk. Jak wygląda? Sprawdź Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Tak mieszkał!

📢 Tak wypoczywamy nad Jeziorem Jezuickim pod Bydgoszczą [zdjęcia] Ludzi nad wodą jest od groma. Nie ma się jednak co dziwić, skoro jest taki upał! Mimo że na plaży tłumnie, nie narzekam - jest bardzo przyjemnie. Jest też bezpiecznie, bo akwen jest patrolowany - powiedział nam pan Marek, który wraz z przyjaciółmi w niedzielę (20 czerwca 2021 r.) wybrał się wykąpać w Jeziorze Jezuickim. 📢 Tyle dajemy do koperty na wesele. Mamy przykłady od rodziny i znajomych! Wesela wróciły pełną parą. Choć są jeszcze ograniczenia liczby gości to jednak tak duże, ze dla większości par nie stanowią problemu, szczególnie, że osoby w pełni zaszczepione nie są liczone do limitów. Sezon ślubny w pełni. Pełne ręce roboty mają osoby z branży. Goście tez chętnie wracają na rodzinne imprezy. Problem jednak pojawia się z prezentem, a właściwie z kopertą. Ile do niej włożyć? Sprawdzamy na przykładach internautów, ile powinien wynosić prezent dla młodej pary.

📢 10 sposobów na skuteczną naukę języka obcego. Sprawdź najlepsze metody! [lista] Znajomość języka obcego jest bardzo przydatna. Dzięki niej możesz mieć przyjaciół z całego świata, czy ubiegać się o świetną pracę zagranicą. Korzyści z nauki języków obcych jest wiele, jednak dużo osób poddaje się na starcie. Chcesz wiedzieć jak uczyć się języków obcych? Zapraszamy do naszej galerii. Przedstawiamy w niej 10 skutecznych sposobów na naukę języka obcego.

📢 730. urodziny Grudziądza. Uczta dla miłośników koni i mistrzostwa w powożeniu na Błoniach Nadwiślańskich. Zobacz zdjęcia Mimo lejącego się z nieba żaru, publiczność podczas zawodów i pokazów konnych nad Wisłą dopisała. Na pewno nikt nie był zawiedziony. 📢 Krótszy dzień pracy przez upały? Co na to przepisy BHP? Jakie ma obowiązki pracodawca? Miniony tydzień przyniósł - przynajmniej na razie - najcieplejsze dni w roku. Temperatura oscylowała w okolicach 28-33 stopni Celsjusza. Takie upały mogą być niebezpieczne dla naszego, zwłaszcza w miejscu pracy. Czy w związku z tym można liczyć na krótszy dzień pracy? Jakie ma obowiązki nasz pracodawca? Sprawdźcie w galerii!

📢 Te osoby nie powinny korzystać z klimatyzacji. Oto lista objawów na które trzeba uważać! W takie upalne dni, jakie mamy w ostatnich dniach klimatyzacja okazuje się zbawienna. Zarówno w samochodzie, pracy, sklepie a czasem i w domu. Wysokie temperatury są męczące, więc jeśli tylko mamy możliwość włączamy klimatyzacje. Trzeba jednak pamiętać, że nie służy ona wszystkim. Jest kilka grup osób, które klimatyzacji powinny unikać. Zobaczcie kiedy koniecznie powinniśmy zrezygnować z klimatyzacji. 📢 Zarobki nauczycieli w 2021. Nadchodzą zmiany w pensjach pedagogów. Ile zarobią nauczyciele? Wynagrodzenia nauczycieli w 2021 roku. Nadchodzą zmiany w pensjach pedagogów. Ile zarobią nauczyciele? Zmiany mają zostać uzależnione od wysokości płacy minimalnej? Ministerstwo edukacji ma już przygotowaną propozycję zmiany wynagrodzeń nauczycieli. Kiedy zaczną obowiązywać zmiany w wynagrodzeniu nauczycieli? Sprawdźcie!

📢 Pożar w Nowej Białej. Skala zniszczeń jest ogromna. Na miejscu premier i wojewoda. Tak wygląda wieś kilkanaście godzin po pożodze [ZDJĘCIA] Potężny pożar 20 domów, a także zabudowań gospodarczych we wsi Nowa Biała (pow. nowotarski) jest już dogaszony. Zaczyna się liczenie strat. Część wsi, w której szalał ogień, jest zablokowana, wstęp mają tu tylko służby. Na miejsce przyjechali premier Mateusz Morawiecki i wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Rozpoczęły się też pierwsze internetowe zrzutki na pomoc dla poszkodowanych mieszkańców. Skala tego pożaru była niebywała. Dach na głową straciło 112 osób. Przyczyna tragedii nie jest na razie znana, prokuratura wszczęła śledztwo. 📢 400 złotych dodatku do pensji. Kto i kiedy może dostać wyższe wynagrodzenie? Oto wszystkie najważniejsze zasady! 400 złotych dodatku do pensji? To możliwe! W życie wchodzą nowe przepisy, które obejmą wielu pracowników. Niektórym z nich pensja wzrośnie o 400 zł miesięcznie. Jakie jeszcze zmiany wprowadza ustawa?

📢 Masz telefon w tej sieci? Oddadzą Ci pieniądze! Ważna decyzja UOKiK. Kto teraz może otrzymać rekompensatę? Dzięki interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów abonenci jednej z czołowych polskich sieci komórkowych dostaną zwrot niesłusznie pobranych pieniędzy. Chodzi o nieprawidłowości związane z wiadomościami SMS. Zarówno nowe, jak i wcześniejsze reklamacje mają być rozpatrywane pozytywnie. 📢 Koszmarny wypadek pod Toruniem. Auto uderzyło w drzewo. Droga zablokowana! Do bardzo groźnego zdarzenia drogowego doszło w niedzielny poranek (20.06). We wsi Warszewice pod Toruniem pojazd uderzył w drzewo. Są poszkodowani. 📢 Znani i lubiani kibicowali Polsce w meczu z Hiszpanią. Piękny widok! Polska zremisowała z Hiszpanią 1:1 w meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Przed meczem sporo osób krytykowało Biało-Czerwonych, ale kibicem się jest, a nie bywa. Fani jak zwykle pokazali klasę i wierzyli w swoich ulubieńców, o czym najlepiej świadczą te piękne zdjęcia.

📢 Nowa Biała. Monstrualny pożar w powiecie nowotarskim. Płonęło aż 20 domów! "Zniszczenia są ogromne". Akcja pomocy dla mieszkańców Ogromny pożar we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim. Płonęło 20 budynków mieszkalnych i zabudowania gospodarcze przy nich. Stały w zwartej zabudowie, ściana przy ścianie, więc ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie. Na miejscu działało ponad 100 jednostek straży pożarnej i 400 strażaków. Zadysponowano też cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego i śmigłowiec LPR. Pięć osób trafiło do szpitala, nie ma ofiar śmiertelnych. Akcja gaśnicza skończyła się tuż po północy. Na miejsce tragedii przyjechał wieczorem wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wojewódzki Sztab Kryzysowy organizuje pomoc dla mieszkańców. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

📢 Masz piec, kominek, kozę, fotowoltaikę? Od 1 lipca zgłosisz je w urzędzie albo zapłacisz grzywnę: 20.06.2021 Wielu właścicieli domów i mieszkań nie wie, że wkrótce spadnie na nich nowy obowiązek. Na zmianę nie są też gotowe urzędy.

📢 Gdzie na wakacje w 2021 roku? Porównujemy ceny w popularnych krajach europejskich i na świecie. Gdzie jechać, żeby nie zbankrutować? 20.06 Sprawdzamy ile trzeba wydać na wakacje w 2021 roku w popularnych krajach europejskich oraz w Polsce. Sprawdź ile trzeba wydać na nocleg żywność oraz dojazd w tym roku. Sprawdziliśmy popularne szlaki wakacyjne, najchętniej odwiedzane przez turystów z Polski. Polacy jeżdżą na zagraniczne wakacje wszędzie: do wielu krajów europejskich, do Afryki – ale nie tylko do Egiptu czy Tunezji, bo nawet do RPA, także do Azji – Turcja owszem, ale też Chiny i Nepal, rzadziej do Ameryki Południowej, lecz przecież także do Nowej Zelandii, która, jak wiemy, jest dalej niż Australia. Na popularność zagranicznych podróży wpływają zarobki Polaków i moda na wyjazdy do ciekawych, przeważnie ciepłych, krajów.

📢 Euro 2021 - kto dzisiaj gra? Mecze w Rzymie i Baku. Koniec rywalizacji w grupie A [20.06.21] Euro 2021 - kto dzisiaj gra? Mecze w Rzymie i Baku. Niedziela 20.06.2021 to dziesiąty dzień turnieju finałowego mistrzostw Europy w piłce nożnej. Dziś rozegrane zostaną dwa mecze w grupie A kończące rywalizację. 📢 Najmodniejsze paznokcie na lato 2021. Zobacz wzory, pomysły, inspiracje paznokciowe i zdjęcia od stylistek z Golubia-Dobrzynia Paznokcie to wizytówka kobiety? Dla tych pań, które się z tym zgadzają, mamy propozycje manicure i pedicure na lato 2021. Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze, jakie trendy pojawiły się na wakacje. Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z Golubia-Dobrzynia.

📢 Tego nie wolno robić w pociągu. Za to możesz dostać mandat [lista] Podróże pociągiem bywają długie i męczące. Szczególnie dla pasażerów przedziału, w którym zachowanie osób podróżujących pozostawia wiele do życzenia. PKP jasno określa w regulaminie zachowania, które są zabronione w pociągu. Za nie możesz dostać mandat. W niektórych przypadkach złamanie regulaminu grozi nawet wyrzuceniem z pociągu. Sprawdź w naszej galerii, na co warto uważać.

📢 MEMY po meczu Hiszpania - Polska. Chcieliście husarię, no to macie Euro 2020. Gol stracony po analizie VAR nie podłamał Polaków. W starciu z faworyzowaną Hiszpanią zobaczyliśmy reprezentację walczącą, która odrobiła straty i sięgnęła po bezcenny punkt. Dopisało nam też szczęście, bo Alvaro Morata z rzutu karnego trafił w słupek. Zobaczcie, jak internauci skomentowali to emocjonujące spotkanie. 📢 Zawisza Bydgoszcz awansował do III ligi. Zobaczcie zdjęcia kibiców z fety [wideo] Zawisza Bydgoszcz awansował do III ligi. Ostatnie spotkanie w grupie mistrzowskiej IV ligi z Pogonią Mogilno nie było łatwe, bo niebiesko-czarni przegrywali już 0:2, ale potrafili doprowadzić do remisu 2:2. Powiększyli przewagę nad drugą Włocłavią do trzech punktów, bo Kujawianka Izbica Kujawska wygrała we Włocławku 2:0. 📢 Lotto - wyniki 19.06.2021. Ostatnie wyniki losowania Lotto i Lotto Plus Tradycyjnie o godzinie 21:50 kolejne w 2021 roku losowanie Lotto. Sprawdź wyniki losowania Lotto z 19.06.2021 tuż po jego zakończeniu.

📢 Tak przychodzą i wychodzą przelewy w bankach 2021 [godziny sesji - ING, PKO BP, PEKAO, BGŻ PARIBAS, BANK POCZTOWY, BZ WBK, GETIN - 19.06] Po co w dzień wypłaty co chwilę wchodzić na konto lub urządzać wycieczki do bankomatu, by sprawdzać czy już wreszcie wpłynęły pieniądze.

📢 Bony turystyczne w województwie kujawsko-pomorskim. Ile bonów już aktywowano? Bony turystyczne można wykorzystać do końca marca 2022 roku. Do tej pory, w całej Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał już ponad 1,6 milionów bonów turystycznych na kwotę blisko 1,5 miliarda zł. W województwie kujawsko-pomorskim mieszkańcy aktywowali już 85 tysięcy bonów na kwotę ponad 220 tysięcy zł. Komu przysługuje bon turystyczny i w jaki sposób go aktywować? 📢 To wiemy o śmiertelnym wypadku w Bydgoszczy. Znicze w miejscu tragedii [zdjęcia] Na rondzie Inowrocławskim w Bydgoszczy doszło do tragicznego zdarzenia. W wyniku kolizji dwóch samochodów, zginęła potrącona nastolatka. Mamy więcej informacji o tragicznym wypadku. 📢 13. Zlot i Wystawa Ciągników i Maszyn Rolniczych województwa Kujawsko-Pomorskiego w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia W sobotę 19 czerwca rozpoczął się 13. Zlot i Wystawa Ciągników i Maszyn Rolniczych województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zabytkowe pojazdy pojawiły się na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Można je oglądać także w niedzielę 20 czerwca.

📢 Ogromne korki na autostradzie A1! Jaki czas oczekiwania? ZDJĘCIA Polacy ruszyli nad morze. Na wjeździe na płatny odcinek autostrady A1 w Nowej Wsi koło Torunia tworzą się gigantyczne korki. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Zator ma już co najmniej kilka kilometrów. Sprawdźcie, ile trzeba czekać.

📢 Pożar w Kowalewie niedaleko Nakła. Na miejscu ponad stu strażaków [zdjęcia] W sobotę (19.06.2021) o godz. 07:34 do dyżurnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią wpłynęło zgłoszenie o pożarze lakierni w Kowalewie. 📢 Krajowe Dni Pola i targi w Minikowie 2021. Rolnicy są spragnieni takich spotkań [transmisja] W weekend 19 i 20 czerwca w Minikowie (koło Nakła) odbędą się Krajowe Dni Pola 2021. Jedną z imprez towarzyszących są Międzynarodowe Targi Rolno - Przemysłowe „AGRO - TECH”.

📢 Grudziądz Foto 2021. Wojciech Chróściński zdobył Grand Prix konkursu fotograficznego [laureaci, zdjęcia z wystawy] W Centrum Kultury Teatr ogłoszono wyniki konkursu Grudziądz Foto 2021. Główną nagrodę zdobył Wojciech Chróściński. Kto jeszcze jest wśród laureatów?

📢 Tak mieszka Marcelina Zawadzka. W swoim mieszkaniu wygląda, jak księżniczka [prywatne zdjęcia] Marcelina Zawadza przez lata prowadziła program „Pytanie na śniadanie”. Popularność zdobyła kilka lat temu, gdy wygrała konkurs Miss Polonia. Ambitna celebrytka chętnie bierze udział w projektach związanych z show-biznesem. Nic dziwnego, że Marcelina Zawadzka ma fundusze na to, by pięknie urządzić swój dom. W ostatnim czasie prezenterka zdecydowała się uchylić rąbka tajemnicy. Jej fani mogli obejrzeć niektóre z wnętrz jej mieszkania. Była Miss Polonia mieszka w naprawdę pięknym miejscu! 📢 Oto wyliczenia Czternastych Emerytur 2021. Takie są zasady pomysłu złotówka za złotówkę Czternasta emerytura zostanie wypłacona w wysokości minimalnej emerytury jaka obwiązuje w 2021 roku - to 1250,88 zł brutto. Jednak nie każdy będzie mógł liczyć na taką kwotę. Rząd ustalił pułap od którego "czternastka" będzie pomniejszana. Szczegóły na kolejnych slajdach naszej galerii.

📢 Takie mają być zasady emerytur stażowych. Nowy wiek emerytalny został uzgodniony? Takie mają być zasady emerytur stażowych. Czy prezydent Andrzej Duda dotrzyma obietnicy i wprowadzi tzw. emerytury stażowe? Kancelaria Prezydenta RP informuje, że projekt na pewno powstanie. Według najnowszych informacji, uzgodnione już zostały warunki przejścia na emeryturę stażową. Sprawdź, jakie będą zasady. 📢 Krótkie fryzury na lato 2021. Te modne fryzury odmładzają, dodają uroku i kobiecości [zdjęcia] Modne krótkie fryzury na lato 2021. Fryzura na lato powinna być przede wszystkim wygodna, świetnie się układać i zapewniać swobodę w upalne dni. Wiele kobiet na wakacyjny czas wybiera ostre cięcie i szuka modnej krótkiej fryzury. Wybraliśmy kilka krótkich fryzur, które świetnie sprawdzą na lato. Zobacz!

📢 Kujawsko-Pomorskie. Te osoby są poszukiwane przez policję za niepłacenie alimentów! [zdjęcia] Policja poszukuje wielu osób. Ich wizerunki publikowane są na stronie policji. Sprawdziliśmy osoby, które są poszukiwane przez policje w województwie kujawsko-pomorskim na podstawie artykułu 209 kodeksu karnego, czyli uchylania się od obowiązku płacenia alimentów. W artykule znajdziecie zdjęcia poszukiwanych osób zamieszczane na stronie poszukiwani.policja.pl za niepłacenie alimentów (dostęp 18.06.2021).

📢 Tak mieszkają "Królowe Życia"! Dagmara Kaźmierska i inne gwiazdy programu TTV pokazują swoje mieszkania i archiwalne ZDJĘCIA Jak mieszkają i spędzają wolny czas i mieszkają osoby, które pokochały setki widzów? Uczestnicy programu TTV zyskali w sieci dużą popularność. Chętnie z niej korzystają dzieląc się z fanami wycinkami ze swojego życia – jak kiedyś wyglądała Dagmara Kaźmierska – najpopularniejsza królowa życia? Jak mieszka Sylwia Peretti i Anna Renusz? Zobaczcie jak wygląda iście królewska codzienność gwiazd popularnego programu TTV! 📢 Poważny wypadek na autostradzie A1 w powiecie włocławskim. Dwie osoby ranne [zdjęcia] Poważny wypadek na A1 przy zjeździe na miejscowość Pikutkowo w powiecie włocławskim. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych i jednego ciężarowego. Są ranni. 📢 W Toruniu wielka awantura o Piękny Las, który już niebawem nie będzie lasem. Jak skończy się pojedynek? Przeznaczenie małego lasku pod budowę urosło w Toruniu do wielkiej awantury. Inne samorządy powinny przyglądać się bacznie konfliktowi o Piękny Las, bo walka Dawida z Goliatem jest nie tylko emocjonująca, ale też może mieć też nieprzewidywalne konsekwencje.

📢 Tragiczny wypadek w fabryce w Grudziądzu. Nie żyje pracownik Nie żyje pracownik, którego w czwartek (17 czerwca 2021) wieczorem przygniótł element maszyny w jednej z fabryk przy ul. Magazynowej w Grudziądzu.

📢 Pan Piotr z Bydgoszczy żyje za 850 zł miesięcznie. Na 14 metrach kwadratowych Pan Piotr z Bydgoszczy żyje za 850 złotych emerytury. Najgorszej biedy nie klepie, ale też nie czuje, żeby szczęście klepało go po plecach. 📢 Takie mogą być skutki jedzenia czereśni. Osoby, które mają te objawy powinny przestać je jeść! [lista] Miłośnicy czereśni nie mają lekko. Ceny wciąż są dość wysokie. Ten wyjątkowo słodki owoc ma wielu swoich fanów, którzy mimo wysokiej ceny decydują się na zakup tych owoców. Czereśnie najlepsze są świeże nieprzetworzone, dlatego sezon na nie jest bardzo krótki. Jak się okazuje, owoce te nie są wskazane wszystkim. Kto nie powinien jeść czereśni? I dlaczego? Sprawdziliśmy.

📢 Takie będą emerytury bez podatku. Oto wyliczenia netto i brutto przed waloryzacją Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. oznacza, że zwolnione od podatku będą emerytury do 2,5 tys. brutto. Wielu emerytów zyska sporo pieniędzy. Emeryt, którego emerytura wynosi 2,5 tysięcy złotych zaoszczędzi w skali roku około 2 tysiące złotych. To dużo więcej niż efekt ustawy obniżającej podatek PIT z 18 do 17 proc. Zobacz, ile wynosić mają ogłoszone przez rząd PiS emerytury bez podatku. Zmiany podatkowe mają zostać wdrożone jeszcze w tym roku. Ile więc od 2022 roku trafiać ma na konta emerytów? Zobaczcie wyliczenia w dalszej części galerii. Trzeba pamiętać też, że kwoty emerytur zwiększą się jeszcze bardziej od marca 2022, gdy dojdzie do kolejnej waloryzacji. 📢 Taka jest tabela wypłat emerytur bez podatku - wyliczenia. Tyle do ręki dostaną emeryci W ramach Polskiego Ładu zmieniony ma zostać system podatkowy. Nowa kwota wolna od podatku wynosić ma 30 tysięcy złotych. Oznacza to, ze 65% emerytów i osoby z najniższą płacą zwolnione będą od podatku. Emeryt, którego emerytura wynosi 2,5 tys. złotych zaoszczędzi w skali roku około 2 tysiące. Zmiany podatkowe mają zostać wdrożone jeszcze w tym roku. Ile więc od 2022 roku może trafiać już na konta emerytów? Zobaczcie wyliczenia w dalszej części galerii.

📢 Kujawsko-Pomorskie: Te kobiety są poszukiwane przez policję. Sprawdź, czy je rozpoznajesz! [zdjęcia] W naszej galerii prezentujemy zdjęcia kobiet z województwa kujawsko-pomorskiego, które są obecnie poszukiwane przez policję. Sprawdź, czy je rozpoznajesz! Mogą przebywać gdzieś w Twojej okolicy. Oto szczegóły!

📢 Osoby, które mają takie objawy, powinny uważać. To znak, że pijesz za dużo herbaty Picie zbyt dużej ilości kawy lub słodkich napojów może wywołać różne niepokojące objawy. Ale picie herbaty też ma swoje skutki uboczne. Oto 10 oznak, że pijesz za dużo herbaty. Sprawdź, czy je masz! 📢 Hity ze sprawdzianów. Nauczyciele płakali ze śmiechu, gdy sprawdzali te klasówki [zdjęcia] Zanim nadeszła pandemia, a wraz z nią zdalne lekcje, uczniowie pisali sprawdziany na kartkach w klasie. Niektórych ponosiła wówczas wyobraźnia. Nauczyciele, którzy sprawdzali te klasówki musieli mieć później niezły ubaw, zobaczcie te hity ze sprawdzianów!

