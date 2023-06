Produkcja mięsa drobiowego rośnie. Tak krok po kroku zrobisz wykwintną roladę z kurczaka

Indyki skupowano przeciętnie po 8,58 zł za kg, o 2 proc. taniej niż w poprzednim tygodniu oraz o 3 proc. taniej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena indyków była zbliżona do uzyskanej w analogicznym okresie 2022 r. - Od początku 2023 r. ceny skupu kaczek brojlerów utrzymują się na stabilnym poziomie wynoszącym 7,68-7,72 zł za kg. W trzecim tygodniu maja br., podobnie jak tydzień wcześniej i przed miesiącem, dostawcy za kaczki brojlery uzyskiwali średnio 7,69 zł za kg. Jednocześnie był to poziom cen o 9 proc. wyższy niż przed rokiem – uzupełnia KOWR.

Tak krok po kroku zrobisz roladę z kurczaka

1 czerwca 2023 kilogram fileta z kurczaka w popularnych marketach w Polsce kosztuje od 13,99 zł do 17,99 zł. To promocyjne ceny na najbliższe dwa do pięciu dni. Na wielu stoiskach mięsnych w kraju cena fileta z kurczaka przekracza 20 zł za kilogram.

Filet kurczęcy jest popularnym mięsem w Polsce. Ze względu na niską zawartość tłuszczu i możliwość szybkiego podania, będzie królował w tegorocznym sezonie grillowym. Kurczak nadaje się na ruszt, jako baza zup, a także na specjalne okazje. Zobaczcie, jak krok po kroku zrobić wykwintną roladę z kurczaka, którą można jeść na ciepło i na zimno.

Składniki