Schabowy tańszy w promocji. Chiński rynek dyktuje stawki za wieprzowinę w Europie

- Ostatnio rzadziej kupuję drób, bo w marketach można znaleźć sporo wieprzowiny w promocji - mówi klientka bydgoskiego dyskontu. - Kupiłam szynkę po 9,50 zł/kg, nieco wcześniej - także dzięki promocji - zrobiłam zapas kotletów schabowych (schab po ok. 9 zł/kg).

- Wieprzowina sprzedawana w promocji może być świetnym wabikiem na klientów sieci handlowych, którzy przy okazji kupią wiele innych produktów - twierdzi Jan Biegniewski, wiceprezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, którego rodzinne gospodarstwo znajduje się w miejscowości Wronie k. Wąbrzeźna.

- Jeśli w markecie kilogram schabowego kosztuje 8 - 9 zł, to co to jest za mięso? - dziwi się Jarosław Saldat, rolnik z Dworzyska (pow. świecki). - Może było nastrzykiwane wodą dla zwiększenia masy? I w jakim kraju zostało wyprodukowane tak tanio?