Śluza "Okole" na Kanale Bydgoskim jest po generalnym remoncie, ale przecieka. Teraz ją naprawiają

Grożąca katastrofą budowlaną zabytkowa śluza (oddana w 1915 roku podczas zaboru niemieckiego) przeszła generalny remont i wróciła do eksploatacji w 2019 roku. Koszt inwestycji szacowany był na 11,7 mln zł, ale ostatecznie pochłonął 15 mln, bo w trakcie remontu pojawiły się dodatkowe utrudniania i zakres prac trzeba było zwiększyć.

Aby woda wlała się za kołnierz, trzeba podpłynąć dostatecznie blisko krawędzi komory śluzy, ale przy dużej liczbie kajaków, kiedy wypełniają całą jej przestrzeń, to nic niezwykłego (co widać na zdjęciu).

Woda wypełnia szczeliny i wycieka

O komentarz do tego, co widać podczas śluzowania (czyli wycieki ze ściany śluzy) poprosiliśmy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej „Wody Polskie” w Bydgoszczy, który jest administratorem tej przeprawy i innych na Kanale Bydgoskim (to fragment międzynarodowej drogi wodnej E-70).