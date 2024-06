Sos musztardowy - gęsty, gorący i przepyszny. Tak przygotowany to teraz prawdziwy hit

Gęsty, gorący, pełen smaku i aromatu – taki jest sos musztardowy! Przygotuj go według sprawdzonego przepisu a domownicy na pewno będą zachwyceni!

Sos musztardowy to coś, co źle się kojarzy wielu osobom. Przywołuje niemiłe wspomnienia ze stołówki szkolnej lub wojskowej, gdzie zwykle dodawany dodawany był do jajek i ziemniaków. Jednak jego zła sława jest zdecydowanie niezasłużona! Domowy sos musztardowy jest przepyszny i może być doskonałym dodatkiem do wielu dań, zarówno na ciepło, jak i na zimno. Wypróbuj go, a twoi goście na pewno będą prosili cię o przepis!

Jak podawać sos musztardowy?

Sos musztardowy to zdecydowanie najlepszy sos do jajek. Doskonale podkreśli ich smak – pasuje zarówno do tych ugotowanych na twardo lub miękko, ale można go podawać również z jajkami sadzonymi, czy tymi w koszulkach. Sos sprawdzi się również w daniach mięsnych (szczególnie z czerwonego mięsa) – można nim polać wieprzowinę czy wołowinę na talerzu, jak również dusić bitki czy zrazy, tak by jeszcze bardziej przeszły smakiem i aromatem. Sos musztardowy bywa podawany też do szparagów, fasolki, ziemniaków, czy brokułów.

Jak przygotować sos musztardowy?

Składniki na 4 porcje sosu

pół łyżki masła

pół łyżki mąki

1 szklanka bulionu (mięsnego lub warzywnego)

2 łyżeczki musztardy

2 łyżki mleka, jogurtu lub śmietany Sposób przygotowania:

Masło stop w garnku, dodaj do niego masło, tak by powstała zasmażka. Zalej całość bulionem i dokładnie wymieszaj, by nie było grudek. Następnie zdejmuj z ognia, dodaj musztardę i mleko. Gotowe!

