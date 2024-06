Pieczone drożdżowe pierogi - najlepszy przepis. Zachwyć swoich gości niebanalnym przepisem!

Pierogi to bez dwóch zdań jedna z naszych narodowych potraw . Mogą być one nadziewane mięsem, warzywami, serem, a także owocami. Serwuje się je na słodko i słono, również z dodatkami w postaci skwarek, śmietany, czy zasmażki.

Pieczone pierogi – na ciepło i na zimno

Drożdżowe pierogi – z czym podawać?

Przygotowanie: Do miski wsypać mąkę pszenną i zrobić w niej mały dołek. Rozkruszyć w nim świeże drożdże, posypać szczyptą cukru i zalać odrobiną wody. Całość przykryć ściereczką i odstawić do momentu aż zakwas będzie puszysty.

Do upieczonych pierogów można przygotować pyszne sosy, w których będzie się je zamaczało. Może to być sos czosnkowy, serowy, majonezowy, sprawdzi się nawet zwykły ketchup.

Następnie wlać resztę wody, oleju, dodać jajko, łyżeczkę soli i całość zagnieść na gładkie ciasto. Odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na minimum godzinę. Gotowe ciasto rozwałkować i wykrawać z niego krążki na pierożki.

Nałożyć wybrany farsz, złożyć pierogi tak by krawędzie było dobrze zlepione i przełożyć na blaszkę. Jeśli chcemy by pierożki były mocno przypieczone to przed wstawieniem do piekarnika można ich wierzch przesmarować odrobiną mleka lub roztrzepanego jajka. Piec ok. 15-25 min na 200 stopniach. Gotowe pierogi można zostawić w lodówce do następnego dnia lub zamrozić.