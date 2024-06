Domowy przepis na gofry idealne. Tak wyjdą puszyste, chrupiące, złociste

Jednak gofry kupowane w budkach i lokalach gastronomicznych często są niesmaczne, tłuste i rozmiękłe. Warto zatem wykonać je samodzielnie w domu. To banalnie proste! Świeże gofry z ulubionymi dodatkami na pewno zachwycą wszystkich domowników, a ten przepis na stałe wejdzie do twojego kuchennego repertuaru!

Domowe gofry – najlepszy przepis

Składniki:

1 szklanka mleka

1 szklanka mąki pszennej

65g masła

1/3 szklanki cukru pudru

1 łyżeczka proszku do pieczenia

2 jaja

Przygotowanie:

Masło roztop w garnku i odstaw do wystudzenia. Do miski wrzuć pozostałe składniki i dokładnie wymieszaj je mikserem. Na końcu dodaj przestudzone masło. Gotowe! Teraz wlej ciasto do nagrzanej gofrownicy i piecz na złoty kolor – zajmie to kilka minut.