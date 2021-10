Świński honor i ludzkie koryto - komentuje Adam Willma

Jest coś na rzeczy, że genetycznie świnia jest człowiekowatym bliska. Jest w oczach świni jakaś inteligencja i wrażliwość. Ba, jest w świni przyzwoitość. Nie wierzycie? Przed wielu laty przeprowadzono na świniach ciekawy eksperyment. Jak powszechnie wiadomo w stadzie świń obowiązuje ścisła hierarchia, również jeśli chodzi o kolejność podchodzenia do koryta. Więc któregoś dnia, zamiast zwykłą paszą, uraczono świnie likierem. Świński przywódca stada upił się jak świnia na oczach wszystkich, zachowując się co najmniej nieprzystojnie. I co? Kolejnego dnia automatycznie stracił swoje miejsce w hierarchii. Tak, tak, przyzwoitość to warunek minimum dla knura z ambicjami. Dwunożnym być łatwiej.

Biedne te świnie, które dotknęła zaraza. Chociaż żyje ich na świecie dwa razy więcej niż Amerykanów, nikt nie pomyśli, żeby wymyślić dla nich szczepionkę. Nie dość, że dnie spędzają na plastikowych rusztach, a rozkoszy rycia w poszukaniu żołędzi i larw nie są w stanie nawet sobie wyobrazić, to jeszcze na koniec życia zrobią z nich kompost albo popiół.