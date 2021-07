Szczepienia w Kujawsko-Pomorskiem. W których gminach zaszczepiono najwięcej osób, a gdzie program kuleje?

Jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, w podbydgoskim Osielsku w pełni zaszczepionych jest już 7196 osób, czyli 46,9 proc. wszystkich mieszkańców.

- Warto pamiętać, że to tylko dane w odniesieniu do ogólnej liczby mieszkańców, również tych, którzy nie ukończyli jeszcze 12 roku życia, a więc nie są objęci programem – podkreśla Justyna Ściesińska, koordynator ds. szczepień w gminie Osielsko. - Jeśli wziąć pod uwagę udział osób zaszczepionych z grupy tylko tych uprawnionych do rejestracji w systemie, to procent wyszczepienia pierwszą dawką sięga 65.