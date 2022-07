Takie błędy popełniasz najczęściej robiąc sernik. Przez to nie jest idealnie puszysty i delikatny

Sernik to bez wątpienia ulubione ciasto Polaków. Pieczemy go przy okazji różnego rodzaju uroczystości, ale również, ze względu na proste wykonanie, często gości na naszych stołach na co dzień. Choć ciasto nie jest skomplikowane, początkujący amatorzy wypieków mogą trafić na kilka przeszkód. Sprawdź w naszej galerii, jakie błędy najczęściej popełniamy robiąc sernik.

pixabay