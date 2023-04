Takie ciasta na Wielkanoc pieką gospodynie z KGW w Kujawsko-Pomorskiem. Zdradzamy przepisy, pokazujemy dekoracje tortów i mazurków

Święta Wielkiej Nocy zbliżają się wielkimi krokami, a Ty nie masz zbyt wiele czasu na przygotowania? Bez obaw. Przygotowaliśmy dla Ciebie zestaw podpowiedzi na szybkie, przepyszne słodkości do świątecznej kawy. Tutaj także wzory tortów, mazurków i innych ciast od gospodyń z KGW w Kujawsko - Pomorskiem!

Święta Wielkiej Nocy zbliżają się wielkimi krokami, a Ty nie masz zbyt wiele czasu na przygotowania? Bez obaw. Przygotowaliśmy dla Ciebie zestaw podpowiedzi na szybkie, przepyszne słodkości do świątecznej kawy. Tutaj także wzory tortów i mazurków od gospodyń z KGW w Kujawsko - Pomorskiem oraz garść przepisów od doświadczonych gospodyń!

Prosty mazurek z kajmakiem

Czego nie może zabraknąć na wielkanocnym stole? Po pierwsze mazurka. Najbardziej klasyczny to ten z kajmakiem (przepisy w naszej galerii). Można go przygotować ze skondensowanym mlekiem słodzonym, a jeszcze szybciej z gotową masą krówkową, którą znajdziemy w niemal każdym sklepie. Jeśli ta wersja Ci nie odpowiada, możesz zagotować w garnku śmietankę słodką z cukrem. Należy tak długo mieszać, aż ten cukier się rozpuści. Spód mazurka wielkanocnego to kruche, gniecione ciasto - mąka, masło, cukier, jajo i do lodówki na godzinę. Dekoracje: płatki migdałowe, rodzynki, suszone morele, orzechy włoskie, pisaki do dekoracji.

Czasem, aby przełamać słodycz, gospodynie najpierw smarują (upieczone i wystudzone) ciasto kwaśnym dżemem, a dopiero kładą kajmak i dekoracje.

Jakie ceny mazurków na Wielkanoc 2023?

Ceny mazurków na Wielkanoc 2023 w cukierniach? Te najlepsze sprzedają przysmak za 25-35 złotych od sztuki. Można więc zaoszczędzić, robiąc ciasto samodzielnie.

Wielkanocny deser - pascha. Co to takiego?

Hitem na wielkanocnym stole jest też deser tzw. wielkanocna pascha. Wykonuje się ją z twarogu, do którego dodajemy masło, śmietanę, mleko, jajka i obowiązkowo wanilię oraz bakalie, które mają symbolizować dobrobyt i bogactwo. Skąd nazwa tej potrawy? Pascha dla chrześcijan, szczególnie we wschodniej Polsce, to synonim Wielkiej Nocy, czyli święta Zmartwychwstania. Z kolei biały kolor potrawy odnosi się do szat Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał.

Jak podkreślają doświadczone gospodynie, do paschy - deseru potrzebny jest dobry, tłusty, najlepiej wiejski twaróg (na targowiskach), który 2,3 razy mielimy w maszynce do mięsa. Bakalie najlepiej, aby były sparzone. Rodzynki można przez kilka godzin nasączać w alkoholu (np. koniaku), następnie odcedzić.

Pascha - przepis od gospodyni z KGW Padniewo

Przepis na paschę od Romany Świtały, KGW Padniewo, pow. mogileński, woj. kujawsko-pomorskie 1 kg sera twarogowego (swojskiego, dobrze odciśniętego; trzeba go dwa razy zmielić)

100 ml śmietanki 30 proc.

1 kostka masła 200 g

6 żółtek

8 łyżek cukru pudru

bakalie (po garści - rodzynki, żurawina, skórka pomarańczowa, orzechy, płatki migdałowe)

obowiązkowo wanilia - np. buteleczka cała Dr. Oetker Wanilia Bourbon (można też zmielić kilka lasek wanilii)

Ser łączymy ze śmietaną do uzyskania jednolitej masy. Masło ucieramy z cukrem, wanilią, dodając po jednym jajku. Do masy dodajemy masę twarogową - mieszamy. Na koniec dodajemy zmieszane bakalie.

Teraz potrzebujemy durszlak, na który kładziemy gazę. Tu przekładamy masę. Dobrze, aby się jeszcze odsączyła, można więc docisnąć talerzykiem. Tak przygotowaną paschę należy włożyć na noc do lodówki. Gdy się schłodzi, odwrócić na talerzyk i udekorować.

Wzory tortów na Wielkanoc 2023

Jeśli chcesz absolutnie zabłysnąć, możesz też przygotować wielkanocny tort (inspiracje, wzory w naszej galerii, w tym przepis na biszkopt). I on ma swoją symbolikę - tort zwykle stawiamy z okazji urodzin, jubileuszu, tutaj, w kontekście świąt Wielkiej Nocy, będzie on na pamiątkę zmartwychwstania, ku chwale odrodzenia i nowego życia.

Taki tort najlepiej, aby był kolorowo udekorowany. Pomysłów możesz szukać w prezentowanej przez nas galerii. Tu znajdziesz m.in. wielkanocny tort wykonany przez gospodynię - artystkę Biskupina. Oto wzory, pomysły, inspiracje i przepisy na Wielkanoc 2023 - szczegóły w poniższej galerii.