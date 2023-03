Takie są skutki jedzenia pistacji. Te osoby powinny włączyć je do diety

Pistacja jest rośliną pochodzącą z Azji, uprawianą w wielu krajach świata.

Pistacje, pomimo, że są wartościowe, mają bardzo wysoką gęstość kaloryczną. W 100g zawierają 567 kcal. Pistacje składają się w 45 procentach z tłuszczu - ale większość z nich to cenne nienasycone kwasy tłuszczowe, które pomagają obniżyć wysoki poziom tłuszczu we krwi, a nawet pomóc w utracie wagi. Dla większości osób, 25-30 gramów dziennie będzie odpowiednią porcją. Taka też ilość, według badań klinicznych, przynosi korzyści zdrowotne.

Orzechy pistacjowe posiadają właściwości antyoksydacyjne, co przekłada się na pozytywny ich wpływ w większości problemów zdrowotnych.

Koniecznie zobacz: Takie są skutki jedzenia orzechów włoskich. To dzieje się z organizmem, gdy jemy te orzechy

Pistacje sprawdzą się jako dodatek do koktajli, owsianek, ciast i wypieków. Mogą być świetnym elementem sosu do ryby, pasty do pieczywa, posypki do makaronu i wielu innych potraw.