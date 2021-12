"Tarcza antyinflacyjna nie zacznie działać od razu, ale rząd dostrzegł problem"

- Być może pakiet antyinflacyjny zostanie wdrożony jeszcze w grudniu. Ma obniżyć ceny paliw, energii elektrycznej, gazu i żywności.

- Wychodzi na to, że konsumenci szybciej zauważyli wzrost cen niż pokazały to wskaźniki rządowe. Słabnie wartość pieniądza, mamy do czynienia z klasyczną inflacją sięgającą już prawie ośmiu procent. Powoduje to niezadowolenie konsumentów, a więc i wyborców. Ono będzie rosło. Dlatego należy zahamować inflację. Rząd doszedł do wniosku, że sytuacja jest na tyle krytyczna, że należy przyjąć rozwiązania antyinflacyjne.

- Jakoś trudno je było wcześniej dostrzec.

- Obniżenie dużych dochodów, np. z akcyzy paliwowej będzie tymczasowym działaniem. Ma ono spowolnić odczuwalność inflacji w kieszeniach obywateli. Wcześniej wskaźnik inflacji były poniżej pięciu procent i nie było widać działań antyinflacyjnych, także prowadzonych przez Narodowy Bank Polski. Zmiany stóp procentowych obserwujemy od niedawna.