Te osoby nie mogą jeść czosnku. To dzieje się z organizmem, gdy jemy czosnek

Czosnek słynie ze swoich wyjątkowych właściwości zdrowotnych. Zawiera między innymi makro i mikroelementy w tym mangan, wapń, fosfor, cynk, potas oraz selen, a także witaminy A, B, C i D. Jednak nie każdy może go spożywać - w niektórych przypadkach lepiej wykluczyć czosnek z diety lub ograniczyć jego spożywanie. Zobacz kto nie może jeść czosnku i co dzieje się z organizmem, gdy spożywamy tę przyprawę. Szczegóły w naszej galerii.