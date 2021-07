Te osoby szybko muszą zrezygnować z jedzenia słodyczy. Mamy listę! [27.07.2021]

NOWE Tokio 2020. To jej kibicowała we wtorek cała Polska. Aleksandra Kowalczuk otarła się o medal w teakwondo. „Mogłam być tą pierwszą”

Na matę wchodziła z czerwoną kokardą wpiętą we włosy. A potem zasypywała rywalki seriami mocnych kopnięć. Aleksandra Kowalczuk była blisko zdobycia brązowego medalu w taekwondo w kat. powyżej 67 kg. Decydującą walkę jednak przegrała i ostatecznie zajęła 5. miejsce. Do wtorku to w całej polskiej reprezentacji jeden z dwóch najlepszych rezultatów na tokijskich igrzyskach. Jednak mimo wszystko po pojedynku polały się łzy.