Te sałatki i surówki to HIT do grilla. Zobacz inspiracje i przepisy

Grillowanie to niezwykle popularny sposób na spędzanie czasu z przyjaciółmi i rodziną. Polacy uwielbiają biesiady na świeżym powietrzu. Niezwykle często grillujemy mięsa.

Warto też zrobić sałatki lub surówki do grillowanych dań. Ich bazą mogą być m.in. ziemniaki, zielone liście (szpinak, sałaty, rukola), por, szparagi, brokuł czy pomidory. Przepisy znajdziecie w naszej galerii.

Robiąc sałatkę czy surówkę nie musimy sztywno trzymać się przepisów. Możemy zamieniać składniki. Wycofać to czego nie lubimy, jest zbyt wyraziste (np. czosnek) albo zrezygnować z danego produktu, gdy nie mamy go w domu. Możemy dodatkowo włączyć te składniki, które mamy w domu lub te, które lubimy. Również mamy dużą dowolność w doborze sosów. Można stosować je alternatywnie.

Kurczak nadziewany szpinakiem lub podany z sałatką ziemniaczano-ogórkową - to tylko część zdrowych i pożywnych dań, które można przygotować na grillu. Zobacz najlepsze przepisy na dania z grilla.

Jeśli lubimy sosy do mięs możemy postawić na koperkowy, ziołowy, jogurtowy czy hamburgerowy. Sprawdzą się one też do sałatek i surówek. Tu dodatkowo możemy też postawić na vinegret.