Z Niemiec na Wyspy

Co ciekawe cukiernik dzieciństwo spędził w Niemczech, skąd powrócił z rodzicami do Szkocji. Praktykę odbywał w prestiżowym hotelu Gleneagles, którego kuchnia jest kuźnią kadr i przepustką do najlepszych restauracji w Londynie. Zanim jednak Handling trafił do stolicy, odbył podróż po świecie. Zainspirowała go przede wszystkim Japonia. Po powrocie zaczął tworzyć własną restaurację - The Frog (Żaba), a później kolejne. Największa sławę zdobyła jednak restauracja Ugly Butterfly (Brzydki Motyl), w której Handling postawił na zrównoważony rozwój, zakładając że marnowanie żywności jest niedopuszczalne. To była nauka przywieziona z Japonii. nie powinno istnieć.