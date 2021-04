To musisz wiedzieć o mleku. Oto najważniejsze fakty i mity dotyczące nabiału

Hipokrates doszedł do wniosku, że mleko jest najdoskonalszym pokarmem, jaki stworzyła natura.

Jeśli chcesz zrzucić parę kilo do lata, podpowiadamy: wybierz pełnotłuste mleko. To właśnie ono jest najzdrowsze, zawiera witaminy A, D, E i K oraz kwas linolowy, a jego tłuszcz nie tuczy. Jeśli zaś sięgniesz po mleko o zawartości 0,5 proc. tłuszczu, nie będzie ono miało prawie żadnych wartości odżywczych, co jest tak istotne przy mądrym i świadomym odchudzaniu.

Czy mleko jest dobre dla kobiety oczekującej dziecka, karmiącej mamy lub malucha? Oczywiście. Eksperci podkreślają, że zawierają łatwo przyswajalne wapń i fosfor. Są źródłem białka, dobrych tłuszczy i kwasów CLA. Obecność mleka i jego przetworów w codziennej diecie jest istotna dla odporności.