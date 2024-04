Triki na mole spożywcze. Tak się pozbędziesz moli kuchennych - oto skuteczne domowe sposoby [26.04.2024 r.]

Mole kuchenne - co to jest?

To, co nazywamy molem spożywczym, to tak naprawdę omacnica spichrzanka i mklik mączny – motyle nocne (ćmy), szkodniki domowe. Mole spożywcze rozmnażają się bardzo szybko. Larwy wylęgają się po ośmiu dniach. Mole w stadium larwalnym są jasnokremowe lub żółtawe. W dorosłym stadium mole spożywcze są koloru brązowo-szarego i mają długość 1 cm.