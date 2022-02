Twarde Pierniki wracają do gry. "Chcemy walczyć o zwycięstwa"

We wtorek do gry wracają Twarde Pierniki. Torunianie mieli 2,5 tygodnia przymusowej przerwy po zwycięstwie w Stargardzie 21 stycznia. W tym czasie cztery osoby przebywały na izolacji, co z pewnością odbiło się na jakości treningu. Dopiero od ostatniego piątku drużyna w komplecie szykowała się do kolejnego spotkania.

-Jesteśmy bardzo zmotywowani, długo nie graliśmy. Mieliśmy przerwę spowodowaną Covidem, kilku chłopaków było na kwarantannie więc z formą u nich może być różnie, ale reszta ciężko trenowała i myślę, że nastawienie jest najważniejsze, to połowa sukcesu - mówi Michał Kołodziej.

Twarde Pierniki od razu zostaną rzucone na głęboką wodę. W tym tygodniu dwa arcytrudne wyjazdy: we wtorek mecz z mistrzem Polski w Ostrowie, a w piątek z bardzo mocnym Zastalem w Zielonej Górze.