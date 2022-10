Uzależnienie od chipsów. Zobacz - sprawdzamy skąd bierze się teraz ten nałóg

Uzależnienie od chipsów. Jak sobie z nim poradzić?

Takie są skutki uzależnienia od chipsów. Szczegóły w naszej galerii

Według badaczy jedzenie chipsów pobudza mózg do wytwarzania endokanabinoidów. To substancje, które działa w sposób zbliżony do psychoaktywnych składników marihuany. To właśnie wspomniane endokanabinoidy, a także duża zawartość tłuszczu mogą powodować uzależnienie od smaku chipsów. Skutki uzależnienia poznasz w naszej galerii.