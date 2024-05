Wakacje kredytowe 2024 - wnioski można już składać. Oto najważniejsze zasady! [12.05.2024 r.]

Dla kogo wakacje kredytowe? Kryterium dochodowe

Wakacje kredytowe 2024 to oferta dla osób, które posiadają kredyt hipoteczny w złotych zaciągnięty na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, a jego wartość nie przekracza 1,2 mln zł - co ma wykluczyć ze wsparcia najbogatszych. Ponadto klienci ci ponoszą wydatki związane z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu (RdD – Rata do Dochodu) w wysokości przekraczającej 30 proc. dochodów (za okres ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku) lub utrzymują co najmniej trójkę dzieci (do 18 roku życia lub do 25 roku życia, gdy kontynuują naukę lub dzieci niepełnosprawnych, bez względu na wiek) - wówczas nie obowiązuje kryterium RdD. Poza tym zawarły umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 roku, kończą spłatę co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.