Wielu pszczelarzy nie ma już miodu. Od kilku lat najlepiej rezerwować słoik na Boże Narodzenie

- Chciałam kupić miód od swojego pszczelarza i gdyby nie to, że odstąpił mi mały słoiczek ze swoich zaskórniaków, to nie miałabym kutii na Boże Narodzenie. Podobno w grudniu wielu pszczelarzy nie ma już miodu na sprzedaż – dziwi się Czytelniczka.

- Faktycznie, nie mam już nic. Musiałem się nawet wystarać o jeden słoik dla kogoś i nie od razu dostałem – mówi Jerzy Zająkała, pszczelarz ze Świecia.

- Przez problemy z dostępem do cukru i jego wysokimi cenami, wielu pszczelarzy nie wybrało całego miodu, tylko zostawiło go pszczołom na zimę. Dlatego miodu jest na rynku mniej – wyjaśnia Janusz Lambarski, prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku