Włocłavia - Piast Gliwice w 1/32 finału Fortuna Pucharu Polski. Zespół z PKO Ekstraklasy zagra we Włocławku po 17 latach

Piast Gliwice to mistrz Polski z 2019 roku, także wicemistrz z 2016 i brązowy medalista w 2019 roku. To też finalista Pucharu Polski (1978 i 1983 rok). Szkoleniowcem zespołu jest Waldemar Fornalik , były selekcjoner reprezentacji Polski.

Piast w tegorocznym sezonie zajmuje 10. miejsce w tabeli (bilans: 3 zwycięstwa, remis i 4 porażki). Przegrał dwa ostatnie mecze, nie zdobywając nawet bramki. Piast we Włocławku jest już od wtorku. Mieszka w Hotelu Aleksander. Piłkarze nie będą mieli treningu na stadionie OSiR.

Dla kibiców piłki nożnej z Włocławka będzie to rzadka okazja do obejrzenia widowiska z udziałem zespołu z PKO Ekstraklasy. Ostatni raz na stadionie przy Leśnej, w meczu o stawkę, drużyna z najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce występowała 10 listopada 2004 roku. Była to Wisła Płock, która grała też mecz Pucharu Polski z Kujawiakiem (wygrała 5:1). W składzie Wisły grali wtedy m. in. Sławomir Peszko, Marcin Wasilewski czy Adrian Mierzejewski.