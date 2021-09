Wybory w Niemczech. Klimat i polityka socjalna najbardziej pobudzały wyobraźnię wyborców

- Powinny nas interesować wyniki wyborów w Niemczech?

- Oczywiście, przecież to jeden z naszych sąsiadów. Mamy z Niemcami doskonałe i bardzo ścisłe relacje ekonomiczne, chociaż – dodajmy - mamy również cały szereg nierozwiązanych problemów z przeszłości. Oprócz tego po stronie rozbieżności wskazałbym różne myślenie o prawach i wolnościach człowieka. To zbyt ważny dla nas partner, ażebyśmy mogli lekceważyć sobie wyniki wyborów w Niemczech.

- Politycy obozu rządzącego mają dobre relacje z tymi, którzy będą rządzić w Niemczech?

- Jeśli chodzi o relacje z SPD, jak i z Zielonymi, to te relacje nie są najlepsze. SPD jest partią socjaldemokratyczną, a nasi rządzący na taką politykę patrzą raczej krzywo, natomiast dostrzegam wspólne wątki wizji państwa socjalnego. Z Zielonymi sytuacja nie jest najgorsza. Nasi politycy, podobnie jak niemieccy Zieloni, bardzo krytycznie oceniają projekt gazociągu Nord Stream 2. Niemieccy Zieloni nie są za to zwolennikami polityki ekologicznej Zjednoczonej Prawicy, co raczej jest zrozumiałe.

Ponadto mówi się, że Armin Laschet, kandydat na kanclerz z CDU bardzo życzliwie odnosi się do Polski. Ten polityk wywodzi się z Nadrenii – Westfalii, gdzie od stu lat mieszka polska mniejszość, choć pewnie część z tych osób już zapomniała o swoich polskich korzeniach. A jeśli chodzi o Socjaldemokratów, to oni chyba życzliwiej zerkają ku Moskwie niż ku Warszawie, co wiąże się najpierw z polityką, a później z biznesową karierą Gerharda Schrodera.