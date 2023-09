Wymiana banknotów 2023 - przepisy we wrześniu. Takie są aktualne zasady wymiany pieniędzy

Zarówno banknoty, jak i monety będące w obiegu są ważne do momentu kiedy nie ulegną uszkodzeniu. Zniszczone banknoty i monety można, a nawet trzeba wymienić. Zasady i tryb wymiany ujęty jest w zarządzeniu prezesa Narodowego Banku Polskiego o numerze 31/2013 wydanego 17 grudnia 2013 roku. Wymianie podlegają pieniądze uszkodzone na różnoraki sposób, które na skutek zniszczeń tracą ważność i wartość.

Koniecznie przeczytaj:Tyle pieniędzy będzie można przechowywać w domu. Kiedy warto mieć gotówkę?

Możliwa jest wymiana niemal każdego uszkodzonego banknotu, o ile zachowało się co najmniej 45% jego pierwotnej powierzchni, możliwe jest rozpoznanie nominału pieniądza i nie ma wątpliwości co do jego autentyczności.